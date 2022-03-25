لافروف: موسكو مستعدة لتقديم الدعم للصليب الأحمر في عمله بأوكرانيا

أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد بلاده لتقديم الدعم إلى الصليب الأحمر في عمله بأوكرانيا، وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن "الغرب ينظر لقيادة أوكرانيا اليوم كأداة كراهية ضد روسيا".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "موسكو مستعدة لتقديم الدعم إلى الصليب الأحمر في عمله بأوكرانيا، وتعول على جهود المنظمة في تقديم الدعم الإنساني"، مؤكداً أن "الصليب الأحمر يعمل بحيادية في أزمة أوكرانيا".

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، اليوم الخميس، أن "القوات الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية، وأن القيادة الأوكرانية والنازيون الجدد يمنعون خروج المدنيين من المدن عبر الممرات الآمنة".

وتابع وزير الخارجية الروسي "نأمل ضمان تبادل المعلومات عبر الصليب الأحمر الدولي لحل القضايا الإنسانية في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "السلطات الأوكرانية تمنع دخول المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرتها".

وأكد لافروف أن هناك "مؤشرات متزايدة لدى الغرب عن كراهية ضد الروس، وأن الغرب ينظر لقيادة أوكرانيا اليوم كأداة كراهية ضد روسيا"، ورأى أن "الغرب وصل إلى وحدته اليوم عبر محاولاته لتهديد روسيا".

المصدر:يونيوز