وزير الخارجية الصيني يصل إلى كابول في أول زيارة له لبحث عدد من القضايا وعقد الاجتماعات

وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى العاصمة الأفغانية كابول، قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء بين جيران أفغانستان للبحث في سبل مساعدة البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.

ونشر نائب المتحدث ومساعد مدير العلاقات العامة بوزارة الخارجية الأفغانية عبر حسابه على "تويتر" صورًا وفيديو للحظة وصول الوزير الصيني إلى كابول.

وقال: "وصل وزير الخارجية الصيني إلى أفغانستان في زيارة خاصة اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأفغاني أمير خان متقي حول عدد من القضايا المهمة وعقد اجتماعات مع قيادات أخرى في الحركة.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن زيارته إلى أفغانستان، التي تعد الأولى من نوعها، منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة بالبلاد، في آب/أغسطس 2021، تعتبر خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين، مضيفا أن العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التوسع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة "طالبان" عبد القهار بلخي، في بيان: "استقبل وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كابول في زيارة خاصة لأفغانستان".

وأضاف البيان: "وصف وانغ يي زيارته إلى أفغانستان بأنها خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة"، مشيرًا الى أن "العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التعزيز والتوسع".

وتابع الوزير الصيني أن "بكين تنتهج سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية الأفغانية"، معربًا عن "اعتراض بكين على العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية بحكومة طالبان بزيارة وزير الخارجية الصيني إلى كابول ووصفها بأنها "رسالة إيجابية للأفغان والعالم".

وكانت الأمم المتحدة حذّرت في وقت سابق، من أن أفغانستان تمر بأزمة انسانية خطيرة للغاية، داعية العالم إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية داخل البلاد، واحتياجات اللاجئين الأفغان في الخارج.

وكشفت أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد بأفغانستان، ارتفع من 14 مليونا في يوليو 2021 إلى 23 مليونا في مارس، وأن 95% من السكان لا يتناولون الطعام بشكل كاف.

هذا وأفادت وزارة الصحة الأفغانية في حكومة "طالبان" بأن ما لا يقل عن 323 طفلا، توفوا بسبب سوء التغذية منذ بداية عام 2022 في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد مسؤولو الصحة والأطباء بأن البطالة والفقر هما السببان الرئيسيان لتزايد أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية في أفغانستان.

المصدر:يونيوز