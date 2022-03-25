النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۶۰مشاهدات
‍ پ

وزير الخارجية الصيني يصل إلى كابول في أول زيارة له لبحث عدد من القضايا وعقد الاجتماعات

وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى العاصمة الأفغانية كابول، قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء بين جيران أفغانستان للبحث في سبل مساعدة البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.
رمز الخبر: ۶۴۸۵۲
تأريخ النشر: 24 March 2022

ونشر نائب المتحدث ومساعد مدير العلاقات العامة بوزارة الخارجية الأفغانية عبر حسابه على "تويتر" صورًا وفيديو للحظة وصول الوزير الصيني إلى كابول.

وقال: "وصل وزير الخارجية الصيني إلى أفغانستان في زيارة خاصة اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأفغاني أمير خان متقي حول عدد من القضايا المهمة وعقد اجتماعات مع قيادات أخرى في الحركة.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن زيارته إلى أفغانستان، التي تعد الأولى من نوعها، منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة بالبلاد، في آب/أغسطس 2021، تعتبر خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين، مضيفا أن العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التوسع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة "طالبان" عبد القهار بلخي، في بيان: "استقبل وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كابول في زيارة خاصة لأفغانستان".

وأضاف البيان: "وصف وانغ يي زيارته إلى أفغانستان بأنها خطوة نحو تعزيز العلاقات الشاملة"، مشيرًا الى أن "العلاقات التاريخية الأفغانية الصينية تتطلب مزيدًا من التعزيز والتوسع".

وتابع الوزير الصيني أن "بكين تنتهج سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية الأفغانية"، معربًا عن "اعتراض بكين على العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية بحكومة طالبان بزيارة وزير الخارجية الصيني إلى كابول ووصفها بأنها "رسالة إيجابية للأفغان والعالم".

وكانت الأمم المتحدة حذّرت في وقت سابق، من أن أفغانستان تمر بأزمة انسانية خطيرة للغاية، داعية العالم إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية داخل البلاد، واحتياجات اللاجئين الأفغان في الخارج.

وكشفت أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد بأفغانستان، ارتفع من 14 مليونا في يوليو 2021 إلى 23 مليونا في مارس، وأن 95% من السكان لا يتناولون الطعام بشكل كاف.

هذا وأفادت وزارة الصحة الأفغانية في حكومة "طالبان" بأن ما لا يقل عن 323 طفلا، توفوا بسبب سوء التغذية منذ بداية عام 2022 في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد مسؤولو الصحة والأطباء بأن البطالة والفقر هما السببان الرئيسيان لتزايد أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية في أفغانستان.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زعماء مجموعة الـ 7 يحذرون روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية
المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة تراوح مكانها لصالح تصاعد الاجراءات العقابية ضد روسيا
تساقط نادر للثلوج في المملكة الاردنية بهذه الفترة من العام
وزير الدفاع: دول التحالف لن تكون بمنأى عن اليد الطولى للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير
حركة الشعب تفتتح مؤتمرها الثاني وتأكيد على التمسك بالمسار الديمقراطي
البنك الدولي يقول إنه مستعد لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب
100 ألف جندي أمريكي في أوروبا حاليا لحماية دول حلف شمال الأطلسي
الاسرى يعلقون اضرابهم عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن اجراءاته بحقهم
ماكرون يعلن العمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ويتوعد بتعزيز القوات الفرنسية في دول البلطيق
محافظتا إب وريمة تحييان اليوم الوطني للصمود وسط حضور شعبي ورسمي
آلاف العوائل في غزة تواجه الفقر بعد توقف السلطة عن دعمها
جونسون: لا أحد في حلف الناتو يتحدث عن مواجهة عسكرية مع روسيا
ائتلاف حقوقي يقول إن منسوب التضييق على حرية التعبير ارتفع في البلاد
رئيس مركز الخيام: المعتقلون هم عنوان التحرير والإستقلال وجنود تحرير فلسطين
الملك عبدالله يبحث مع عدد من رؤساء الدول التنسيق في مكافحة الإرهاب
تطور مفهوم الردع اليمني
انفوغراف: التأثير الإقليمي للحرب على اليمن
طهران ما زالت مستعدة للمضي قدماً في استحداث معملين للكهرباء في لبنان
إغلاق باب المندب زلــزال اســتراتــيــجـي دولــي
مدبولي يطالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة
طلبة وأساتذة جامعة تشرين ينظمون وقفة تضامنية مع روسيا
جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب ونؤكد استمرار الحوارات البناءة لاستكمال الاستحقاقات المقبلة
برلين تعلن عن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا إلى أوكرانيا
ارتفاع عدد المؤسسات والمنشآت المنخرطة في تكريس الحوكمة
زاخاروفا: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين
تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني
الكرملين: بوتين يبحث مع شولتس الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات الروسية الأوكرانية
زيلينسكي يعرض على باريس أن تصبح واحدة من ضامني الأمن في أوكرانيا والعالم
الكاظمي يوجه بتلبية متطلبات واحتياجات عائلة مدير بلدية كربلاء السابق
ستولتنبرغ: سنتخذ مزيدا من القرارات في قمة الحلف غدا وعلينا استعادة قوة الردع مجددا