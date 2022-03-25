الوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بحضور ولي العهد ورئيس الحكومة

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بدار يمامة امس الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، وذلك بحضور ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام مسؤولي البلاد.

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بدار يمامة امس الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، وذلك بحضور ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح،

وقدّم رئيس الحكومة لامير الكويت وفق بيان رسمي، كلا من "محمد عبداللطيف الفارس نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، علي حسين علي الموسى وزيرًا للاشغال العامة ووزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الامة ووزير دولة لشؤون الشباب".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بمناسبة تعيينهم بمناصبهم الجديدة، بحضور كبار المسؤولين بالدولة.

وقد وجههم أمير الكويت نحو مزيد من الجهد والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن، مؤكدًا "ضرورة التعاون البناء مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية تحقيقا لآمال وتطلعات المواطنين وبما يعود بالخير والمنفعة والرخاء على الجميع والحرص على خدمة الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفان وفقا لمسؤولياتهم وان يكونوا أهلا للثقة والامانة التي أوليت لهم لما فيه مصلحة بلدهم الغالي متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد".

المصدر:يونيوز