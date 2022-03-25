النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۸مشاهدات
‍ پ

الوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بحضور ولي العهد ورئيس الحكومة

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بدار يمامة امس الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، وذلك بحضور ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام مسؤولي البلاد.
رمز الخبر: ۶۴۸۵۱
تأريخ النشر: 24 March 2022

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بدار يمامة امس الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، وذلك بحضور ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح،

وقدّم رئيس الحكومة لامير الكويت وفق بيان رسمي، كلا من "محمد عبداللطيف الفارس نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، علي حسين علي الموسى وزيرًا للاشغال العامة ووزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الامة ووزير دولة لشؤون الشباب".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بمناسبة تعيينهم بمناصبهم الجديدة، بحضور كبار المسؤولين بالدولة.

وقد وجههم أمير الكويت نحو مزيد من الجهد والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن، مؤكدًا "ضرورة التعاون البناء مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية تحقيقا لآمال وتطلعات المواطنين وبما يعود بالخير والمنفعة والرخاء على الجميع والحرص على خدمة الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفان وفقا لمسؤولياتهم وان يكونوا أهلا للثقة والامانة التي أوليت لهم لما فيه مصلحة بلدهم الغالي متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زعماء مجموعة الـ 7 يحذرون روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية
المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة تراوح مكانها لصالح تصاعد الاجراءات العقابية ضد روسيا
تساقط نادر للثلوج في المملكة الاردنية بهذه الفترة من العام
وزير الدفاع: دول التحالف لن تكون بمنأى عن اليد الطولى للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير
حركة الشعب تفتتح مؤتمرها الثاني وتأكيد على التمسك بالمسار الديمقراطي
البنك الدولي يقول إنه مستعد لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب
100 ألف جندي أمريكي في أوروبا حاليا لحماية دول حلف شمال الأطلسي
الاسرى يعلقون اضرابهم عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن اجراءاته بحقهم
ماكرون يعلن العمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ويتوعد بتعزيز القوات الفرنسية في دول البلطيق
محافظتا إب وريمة تحييان اليوم الوطني للصمود وسط حضور شعبي ورسمي
آلاف العوائل في غزة تواجه الفقر بعد توقف السلطة عن دعمها
جونسون: لا أحد في حلف الناتو يتحدث عن مواجهة عسكرية مع روسيا
ائتلاف حقوقي يقول إن منسوب التضييق على حرية التعبير ارتفع في البلاد
رئيس مركز الخيام: المعتقلون هم عنوان التحرير والإستقلال وجنود تحرير فلسطين
الملك عبدالله يبحث مع عدد من رؤساء الدول التنسيق في مكافحة الإرهاب
تطور مفهوم الردع اليمني
انفوغراف: التأثير الإقليمي للحرب على اليمن
طهران ما زالت مستعدة للمضي قدماً في استحداث معملين للكهرباء في لبنان
إغلاق باب المندب زلــزال اســتراتــيــجـي دولــي
مدبولي يطالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة
طلبة وأساتذة جامعة تشرين ينظمون وقفة تضامنية مع روسيا
جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب ونؤكد استمرار الحوارات البناءة لاستكمال الاستحقاقات المقبلة
برلين تعلن عن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا إلى أوكرانيا
ارتفاع عدد المؤسسات والمنشآت المنخرطة في تكريس الحوكمة
زاخاروفا: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين
تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني
الكرملين: بوتين يبحث مع شولتس الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات الروسية الأوكرانية
زيلينسكي يعرض على باريس أن تصبح واحدة من ضامني الأمن في أوكرانيا والعالم
الكاظمي يوجه بتلبية متطلبات واحتياجات عائلة مدير بلدية كربلاء السابق
ستولتنبرغ: سنتخذ مزيدا من القرارات في قمة الحلف غدا وعلينا استعادة قوة الردع مجددا