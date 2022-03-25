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الرئيس صالح والقائم بأعمال السفارة الأوكرانية يبحثان أوضاع الجالية العراقية

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في العراق أليكسندر بورفجينكوف، في بغداد، حيث جرى بحث أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۴۸۵۰
تأريخ النشر: 24 March 2022

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في العراق أليكسندر بورفجينكوف، اليوم الخميس، أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا.

وذكر بيان لمكتب الرئاسة العراقية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم في قصر السلام ببغداد، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في العراق أليكسندر بورفجينكوف".

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وأوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا وتسهيل إجراءاتهم، إلى جانب تطورات الأوضاع الإنسانية والتداعيات الاقتصادية في العالم إثر الأحداث العسكرية الجارية في أوكرانيا، ورفض منطق استخدام القوة والعنف في حل النزاعات".

وشدّد صالح بحسب البيان على "أهمية الركون إلى الحوار والتواصل في حل الأزمة ومنع تفاقمها نحو مسارات تؤثر على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ أقصى التدابير لمنع التداعيات الإنسانية والاقتصادية".

وأكد على "مبدأ احترام السيادة والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمعالجة الأزمة نحو إرساء الأمن والسلام".

المصدر:يونيوز

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