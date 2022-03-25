ستولتنبرغ يستقبل بايدن في بروكسل وتأكيد على أن "الناتو لن يرسل قوات لأوكرانيا"

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إلى مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، والتي تناقش تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ في استقبال بايدن لدى وصوله الى مقر الحلف في بروكسل، وأكد أن "الناتو لن يرسل قوات لأوكرانيا"، محذرًا من العواقب الوخيمة لاستخدام السلاح الكيماوي في البلاد".

ويجتمع بايدن مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، في استعراض للوحدة عبر الأطلسي بعد شهر من بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وينضم بايدن إلى الحلفاء الغربيين في اجتماع خاص لقادة حلف شمال الأطلسي وقمة لمجموعة السبع وقمة قادة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول كيفية دعم الشعب الأوكراني وكيفية زيادة العقوبات على روسيا والتغييرات طويلة الأجل اللازمة لضمان أمن أوروبا.

المصدر:يونيوز