نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي السفير الليبي بالخرطوم

بحث نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وسفير ليبيا بالخرطوم فوزي عبد الرحيم بومريز، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تنسيق الجهود الثنائية.

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، سفير ليبيا بالخرطوم فوزي عبد الرحيم بومريز.

وبحث اللقاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تنسيق الجهود الثنائية، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني.

وأشاد دقلو بالمستوى المتميز للعلاقات بين السودان وليبيا، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

كما ثمّن الدور الذي اضطلعت به الحكومة الليبية وإسهامها في تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، متمنياً لليبيا وشعبها الاستقرار والازدهار .

من جانبه، أطلع السفير الليبي، الفريق أول دقلو، على الأوضاع في بلاده، مشيراً لاستعدادهم "لدفع العلاقات الثنائية القائمة إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين".

المصدر:يونيوز