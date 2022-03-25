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أردوغان يلتقي بنظيره الفرنسي ماكرون بعيدًا عن وسائل الإعلام في بروكسل

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
رمز الخبر: ۶۴۸۴۶
تأريخ النشر: 24 March 2022

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت الرئاسة التركية عبر "تويتر": "التقى أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات الناتو، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل".

وبحسب مصادر إعلامية، فإن اللقاء بين الزعيمين جرى بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلال القمة الطارئة، مناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واستعراض التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف الناتو.

كما سيجري تبادل وجهات النظر حول الخطوات والقرارات التي سيتم اتخاذها لتحديد شكل مستقبل الحلف بينما يتجه الناتو لعقد قمة مدريد في حزيران/يونيو المقبل.

المصدر:يونيوز

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