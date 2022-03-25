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بمشاركة الرئيس الامريكي جو بايدن .. انطلاق القمة الاستثنائية لقادة الناتو حول أوكرانيا

انطلقت، اليوم الخميس، قمة استثنائية لقادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۴۸۴۴
تأريخ النشر: 24 March 2022

يعتزم قادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال قمة استثنائية انطلقت في بروكسل، اليوم الخميس، مناقشة تحديث نظام الردع والدفاع، وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكوين أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من الحلف.

وافتتح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ القمة بكلمة أكد فيها الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا على خلفية ما وصفها بالحرب الوحشية الروسية في اوكرانيا، كما أشاد بشجاعة القوات المسلحة الاوكرانية والشعب الاوكراني الذين يحاربون من أجل حريتهم وحقوقهم، بحسب قوله.

وقال ستولتبرغ: "نجتمع اليوم في لحظة حاسمة ونؤكد أن دول حلف الناتو موحّدة في إدانة العدوان غير المبرر على سيادة اوكرانيا ووحدة أراضيها".

وبحسب مصادر صحفية، فإن الدول الغربية ستوجه تحذيرًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده ستدفع تكاليف "مدمرة" للعملية العسكرية في أوكرانيا خلال اجتماعات قمة اليوم لحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وكان ستولتنبرغ قال للصحفيين قبيل الاجتماع: "سيناقش القادة اليوم الحاجة إلى تجديد قوات الردع والدفاع لدينا على المدى الطويل، والخطوة الأولى على هذا المسار هي إنشاء أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من التحالف، في بلغاريا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليونم الـ 29 على التوالي، في ظل تشديد العقوبات الغربية على موسكو، بما في ذلك وضد القطاعات الاقتصادية والمالية، التي ترافقت مع تجميد أصول روسية في دول الغرب تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.

المصدر:يونيوز

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