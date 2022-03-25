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زيلينسكي يناشد العالم التحرك لوقف الحرب الروسية على بلاده ويدعو إلى تظاهرات حول العالم

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة تحدث فيها باللغة الانكليزية، شعوب العالم على التظاهر في الشوارع ضدّ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۴۸۴۱
تأريخ النشر: 24 March 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لم تهدد أبدًا أمن الاتحاد الروسي، داعيا الرأي العام العالمي إلى التحرك لوقف الحرب الروسية على بلاده.

وفي خطاب وجهه لشعبه عبر رسالة مصورة، فجر الخميس، أشار زيلينسكي إلى مرور شهر على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال: "أوكرانيا لم تهدد أمن الاتحاد الروسي قط".

وأضاف زيلينسكي مخاطبًا الرأي العام العالمي: "علينا جميعًا إيقاف روسيا وعلى العالم إيقاف الحرب. أنا ممتن لكل من يعمل على دعم أوكرانيا".

وتابع: "أريد منكم يا شعوب العالم أن تعارضوا الحرب".

ودعا الرئيس الأوكراني إلى تظاهرات حول العالم ضد العملية العسكرية الروسية في بلاده، وطالب، متحدثًا باللغة الإنجليزية، برفع الشعارات الأوكرانية دعماً لبلاده ودعماً للحرية وللحياة، وأضاف "انزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهِروا أنفسكم وأسمِعوا أصواتكم".

كما أعلن أنّه سيكون لأوكرانيا موقفٌ قويٌ خلال القمم الثلاث المقبلة في بروكسل، مشدّداً على ضرورة الوحدة من أجل حماية المدنيين.

يذكر أنه وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

المصدر:يونيوز

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