سعيّد: قرار القطع كان من اجل المصلحة العليا التي تقتضي ذلك

أدى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، زيارة تفقدية إلى مفترق بن دحة بضواحي العاصمة تونس، حيث اطلع على الأعمال الجارية في المنطقة وعلى مدى الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها.

قام الرئيس التونسي قيس سعيد، بزيارة تفقدية إلى مفترق بن دحة بضواحي العاصمة.

واطلع سعيد على الأعمال الجارية في المنطقة على مستوى قناة جلب الماء الرئيسية في مفترق بن دحّة، وعلى مدى الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها.

وقال سعيد خلال جولته التفقدية: "تم اتخاذ القرار لأن المصلحة العليا تقتضي ذلك والمواطنون متفهمون، لذلك عكس ماتروج له وسائل الاعلام بل بالعكس يوجد فرحة من قبل المواطنين بقطع المياه لأن الأمر يتعلق بمصلحتهم وقمنا بحملة تفسيرية".

وأضاف سعيد: "المواطنون متفهمون وتم توفير صهاريج مياه وماء معدني خاصة لولاية بن عروس".

وتابع الرئيس التونسي: "ستكتمل الاشغل قبل الأجال وسيكون درسا لأنه حينما تتوفر الارادة السياسية من الممكن أن نختصر التاريخ ونصنع المعجزات".

هذا وستستمر أشغال تحويل قناة جلب المياه على مستوى مفترق بن دحة بالعاصمة، إلى يوم السبت 26 آذار/مارس.

وبسبب هذه الأشغال تم قطع المياه لمدة 5 أيام عن كامل معتمديات بن عروس، وعن العديد من المناطق بولايات تونس، منها أريانة، نابل وزغوان.

المصدر:يونيوز