النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۷مشاهدات
‍ پ
بعد انقطاع الماء لمدة 5 أيام ..

سعيّد: قرار القطع كان من اجل المصلحة العليا التي تقتضي ذلك

أدى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، زيارة تفقدية إلى مفترق بن دحة بضواحي العاصمة تونس، حيث اطلع على الأعمال الجارية في المنطقة وعلى مدى الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها.
رمز الخبر: ۶۴۸۳۳
تأريخ النشر: 24 March 2022

قام الرئيس التونسي قيس سعيد، بزيارة تفقدية إلى مفترق بن دحة بضواحي العاصمة.

واطلع سعيد على الأعمال الجارية في المنطقة على مستوى قناة جلب الماء الرئيسية في مفترق بن دحّة، وعلى مدى الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها.

وقال سعيد خلال جولته التفقدية: "تم اتخاذ القرار لأن المصلحة العليا تقتضي ذلك والمواطنون متفهمون، لذلك عكس ماتروج له وسائل الاعلام بل بالعكس يوجد فرحة من قبل المواطنين بقطع المياه لأن الأمر يتعلق بمصلحتهم وقمنا بحملة تفسيرية".

وأضاف سعيد: "المواطنون متفهمون وتم توفير صهاريج مياه وماء معدني خاصة لولاية بن عروس".

وتابع الرئيس التونسي: "ستكتمل الاشغل قبل الأجال وسيكون درسا لأنه حينما تتوفر الارادة السياسية من الممكن أن نختصر التاريخ ونصنع المعجزات".

هذا وستستمر أشغال تحويل قناة جلب المياه على مستوى مفترق بن دحة بالعاصمة، إلى يوم السبت 26 آذار/مارس.

وبسبب هذه الأشغال تم قطع المياه لمدة 5 أيام عن كامل معتمديات بن عروس، وعن العديد من المناطق بولايات تونس، منها أريانة، نابل وزغوان.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زعماء مجموعة الـ 7 يحذرون روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية
المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة تراوح مكانها لصالح تصاعد الاجراءات العقابية ضد روسيا
تساقط نادر للثلوج في المملكة الاردنية بهذه الفترة من العام
وزير الدفاع: دول التحالف لن تكون بمنأى عن اليد الطولى للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير
حركة الشعب تفتتح مؤتمرها الثاني وتأكيد على التمسك بالمسار الديمقراطي
البنك الدولي يقول إنه مستعد لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب
100 ألف جندي أمريكي في أوروبا حاليا لحماية دول حلف شمال الأطلسي
الاسرى يعلقون اضرابهم عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن اجراءاته بحقهم
ماكرون يعلن العمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ويتوعد بتعزيز القوات الفرنسية في دول البلطيق
محافظتا إب وريمة تحييان اليوم الوطني للصمود وسط حضور شعبي ورسمي
آلاف العوائل في غزة تواجه الفقر بعد توقف السلطة عن دعمها
جونسون: لا أحد في حلف الناتو يتحدث عن مواجهة عسكرية مع روسيا
ائتلاف حقوقي يقول إن منسوب التضييق على حرية التعبير ارتفع في البلاد
رئيس مركز الخيام: المعتقلون هم عنوان التحرير والإستقلال وجنود تحرير فلسطين
الملك عبدالله يبحث مع عدد من رؤساء الدول التنسيق في مكافحة الإرهاب
تطور مفهوم الردع اليمني
انفوغراف: التأثير الإقليمي للحرب على اليمن
طهران ما زالت مستعدة للمضي قدماً في استحداث معملين للكهرباء في لبنان
إغلاق باب المندب زلــزال اســتراتــيــجـي دولــي
مدبولي يطالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة
طلبة وأساتذة جامعة تشرين ينظمون وقفة تضامنية مع روسيا
جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب ونؤكد استمرار الحوارات البناءة لاستكمال الاستحقاقات المقبلة
برلين تعلن عن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا إلى أوكرانيا
ارتفاع عدد المؤسسات والمنشآت المنخرطة في تكريس الحوكمة
زاخاروفا: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين
تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني
الكرملين: بوتين يبحث مع شولتس الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات الروسية الأوكرانية
زيلينسكي يعرض على باريس أن تصبح واحدة من ضامني الأمن في أوكرانيا والعالم
الكاظمي يوجه بتلبية متطلبات واحتياجات عائلة مدير بلدية كربلاء السابق
ستولتنبرغ: سنتخذ مزيدا من القرارات في قمة الحلف غدا وعلينا استعادة قوة الردع مجددا