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رئيس الوزراء يدعو المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" للالتزام بالاتفاقات

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه المجتمع الدولي إلى خلق مسار سياسي لإنقاذ حل الدولتين، كما دعاه إلى الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلية للالتزام بالاتفاقات الموقعة.
رمز الخبر: ۶۴۸۳۰
تأريخ النشر: 24 March 2022

وقال اشتيه خلال استقباله وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت في مكتبه برام الله امس الاربعاء، إنه يطالب المجتمع الدولي "بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ووقف الاقتطاعات الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة".

وشدّد على "أهمية العمل من أجل خلق مسار سياسي جاد لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتابع: "على المجتمع الدولي عدم استخدام المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن يتم تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بفلسطين".

وحول مؤتمر المانحين المقبل، أكد أهمية أن "يرتكز المؤتمر على حشد الدعم المالي لفلسطين، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، إضافة إلى أنه سيتم تقديم أجندة إصلاح شاملة خلال المؤتمر ستعمل على تطبيقها الحكومة".

وثمّن اشتية "دعم النرويج الثابت والمستمر لفلسطين، وموقفها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني من منطلق ايمانها بمبادئ العدل والسلام"، مشيرًا إلى "أهمية تعزيز التعاون وتقديم دعم إضافي لمشاريع تساهم في دعم الشباب وخلق فرص عمل لخفض نسبة البطالة بين صفوف خريجي الجامعات، بالإضافة إلى مشاريع تمكين المرأة، والطاقة الشمسية".

المصدر:يونيوز

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