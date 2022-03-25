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بيسكوف: الاتصالات بين العسكريين الروس والأمريكيين مهمة في الفترات الساخنة

قال المتحدث بإسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يرى بيانات الأمم المتحدة بشأن الخسائر في أوكرانيا، لكنه لا يعرف مدى مصداقيتها.
رمز الخبر: ۶۴۸۲۹
تأريخ النشر: 24 March 2022

علّق المتحدث بإسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على التعاون بين وزارة الدفاع الروسية والبنتاغون، قائلاً إن "الاتصالات بين الوزارتين مهمة، خاصة في مثل هذه الفترة الساخنة".

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم الخميس، أن "الاتصالات على المستوى العسكري مهمة دائمًا، وخاصة في مثل هذه الفترات الساخنة".

وردًا على طلب بتقديم تفاصيل عن هذه الاتصالات، أوصى بيسكوف بالتواصل مع وزارة الدفاع الروسية.

من جهة أخرى، أكد يسكوف أن طرد الدبلوماسيين الأميركيين من روسيا سوف يتوقف، بعد أن تتوقف الولايات المتحدة عند الدبلوماسيين الروس؛ مؤكدًا أن موسكو ترد على إجراءات واشنطن.

وقال بيسكوف: "لكي نتوقف عن طرد الدبلوماسيين الأميركيين، يجب على الولايات المتحدة أن توقف إجراءاتها في طرد دبلوماسيينا. إجراءاتنا ليست السبب الجذري لهذه الأزمة، فهي للرد فقط".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، عن تسليم دبلوماسي أميركي مذكرة تشمل قائمة الدبلوماسيين، الذين سيتم طردهم رداً على طرد واشنطن لدبلوماسيين روس.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في 28 شباط/فبراير الماضي، 12 دبلوماسياً روسياً من البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة أشخاصاً غير مرغوب فيهم؛ كما أبلغت الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنها قررت طرد موظفا روسيا آخرا يعمل في الأمانة العامة للمنظمة.

الى ذلك، وردًا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان مشترو الغاز من روسيا سيعتبرون الانتقال إلى الروبل انتهاكًا للعقود، أجاب بيسكوف: "اقترح الانتظار حتى يصيغوا موقفهم".

وقال بيسكوف: "أوعز الرئيس أمس بوضع آلية في غضون أسبوع وتهيئة الظروف لتسديد هذه المدفوعات بالروبل؛ وفقًا لذلك، نظرًا لإجراء اتصالات مع مشتري الغاز وبعد شرح شروط الدفع بالروبل، سيكونوا قادرين على صياغة موقفهم، دعونا ننتظر هذه اللحظة".

المصدر:يونيوز

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