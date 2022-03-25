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السيسي: نأمل في انتهاء الأزمات قريبًا حتى لا يرتفع سعر النفط أكثر من ذلك

في كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية امس الاربعاء، اعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن أمله في انتهاء الأزمات قريبا حتى لا يرتفع سعر النفط أكثر من ذلك.
رمز الخبر: ۶۴۸۲۶
تأريخ النشر: 24 March 2022

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يأمل في انتهاء الأزمات قريبا حتى لا يرتفع سعر النفط أكثر من ذلك.

وفي كلمة له خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات لعام 2022، امس الاربعاء، أوضح السيسي، أن هناك مشكلة كبيرة نواجهها في سلاسل التوريد بسبب الأزمات الدولية، لكن نجاح مصر يعتبر إنجازًا.

وذكر السيسي أن الإصلاح أتاح لمصر مواجهة الأزمات العالمية المتوالية، بدء بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والأزمة الروسية الأوكرانية، وقال: "لولا الموقف والإجراءات اللى تم تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي وحققنا فيه نجاح كبير كنا سنواجه مواقف صعبة جدا".

وأكد أن مصر لديها مخزون استراتيجي من مختلف السلع الغذائية بكميات تفوق احتياجات المصريين ومعدلات استهلاكهم، خاصة خلال شهر رمضان.

وتابع قائلاً إنه أعطى توجيهات للقوات المسلحة بطرح 2 مليون كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة بنسبة 50 في المئة.

ولفت الرئيس المصري إلى أن القوات المسلحة مستعدة لمضاعفة الكميات المعروضة بكميات تصل إلى عشرين مليون كرتونة من السلع الغذائية، قائلا إن الدولة المصرية لديها استعدادات لكافة السيناريوهات .

وأردف أن كميات الوقود باستخداماته المختلفة متوفر فى السوق رغم ارتفاع أسعاره عالميًا، قائلا إن إجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تم اتخاذها اعتبارا من نهايات العام 2016 وحتى العامين الماضيين أسهمت فى تقوية القدرات الاقتصادية لمصر.

المصدر:يونيوز

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