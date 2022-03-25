"إنقاذ العراق".. إعلان تحالف ثلاثي ومرشحين للرئاسة والحكومة هما ريبر أحمد وجعفر الصدر

أعلن تحالف "إنقاذ الوطن"، الذي يضم الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، امس الأربعاء، مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء.

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة الصدر وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي".

كما قدم التحالف كلا من "ريبر أحمد" كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وقال رئيس الكتلة الصدرية المنضوية في التحالف حسن العذاري، إن "مرشح "تحالف إنقاذ الوطن" الأكثر عددًا لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد (وزير داخلية إقليم كردستان)، ومنصب رئيس مجلس الوزراء هو محمد جعفر محمد باقر الصدر؛ السفير العراقي الحالي في لندن".

وأضاف العذاري في مؤتمر صحفي، عقده مع مجموعة من نواب التحالف، امس الاربعاء، أن "تحالف إنقاذ الوطن ماضٍ في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية ويتعهد باكمال المسيرة الإصلاحية وخدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف وبما يضمن هيبته وكرامته واستقلاله بدون تدخلات خارجية وليسود القانون بعيداً عن العنف وتحت راية الوطن".

وفي وقت لاحق، عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إعلان التحالف الثلاثي، مرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء: "إنجازًا فريدًا ومهمًا"، فيما حذر أنه "لن يقف مكتوف الأيدي".

وقال الصدر في تغريدة: "إذ أبارك للشعب العراقي إعلان الكتلة الأكثر عدداً والإعلان عن مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من خلال الفضاء الوطني، فإنني أعد ذلك انجازاً فريداً ومهمة لإنقاذ الوطن".

وتمنى الصدر "إتمام تشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف وتأخير"، وقال إن "كل أمله أن تكون حكومة قادرة على النهوض بالواقع المرير وببرنامج حكومي واضح وبسقوف زمنية يرتضيها الشعب".

وحذر بالقول: "لن أبقى مكتوف الأيدي إذا ما تكررت المأساة السابقة وإن كان ذلك من ينتمي لي، فضلا عن غيرهم، فانني مع الشعب فقط، لأرضي ربي وضميري ولن أحيد عن الإصلاح وهيبة الوطن".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي السبت المقبل جلية التصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية، وسط احتدام وتقاطع سياسي واضح.

بدوره، رحب المرشح لرئاسة مجلس الوزراء محمد جعفر محمد باقر الصدر، بترشيحه من قبل تحالف إنقاذ الوطن للمنصب، فيما دعا للعمل على استعادة الدولة التي يطمح لها جميع أبناء العراق.

وقال جعفر الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر "يشرفني أن أكون مرشحا لتحالف يمثل الوطن بكل اطيافه". وأضاف، "لنعمل معا لاستعادة الدولة التي يطمح لها جميع ابناء بلدي الغالي".

من جانبه، تعهد مرشح تحالف "انقاذ الوطن" لمنصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد، بالعمل من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين.

وقال أحمد في تغريدة على "تويتر"، "تشرفت اليوم بنيل ثقة تحالف "انقاذ الوطن" بتسميتي مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية، متعهدا بالعمل من اجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين".

المصدر:يونيوز