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زاخاروفا تعلق على وفاة أولبرايت مذكرة بتبريرها موت أطفال في العراق

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رحيل مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مذكرة بتصريح لها بررت فيه وفاة أطفال عراقيين بسبب العقوبات على بلادهم.
رمز الخبر: ۶۴۸۲۳
تأريخ النشر: 24 March 2022

وفي منشور لها على "تلغرام"، اليوم الخميس، قالت زاخاروفا إن أولبرايت توفيت عشية الذكرى السنوية الـ23 لبدء قوات الناتو بقصف يوغوسلافيا السابقة في 24 آذار/مارس 1999، ووصفت الوزيرة الأمريكية الراحلة بأنها كانت "منظرة" لهذه العملية.

وأضافت زاخاروفا أن سجل "إنجازات" أولبرايت لا يقتصر على البلقان، مذكرة بتصريح أدلت به أولبرايت في مقابلة أجراها معها برنامج "60 دقيقة" لقناة CBS في 12 أيار/مايو من عام 1996.

وعندما سألتها المذيعة "سمعنا أن نحو نصف مليون طفل ماتوا وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما هل الثمن يستحق؟" أجابت أولبرايت قائلة: "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدًا ولكن نعتقد أن الثمن يستحق الدفع".

وتساءلت زاخاروفا: "هل خضعت أولبرايت لأي عقوبات؟ كلا، بل وأقيم نصب تذكاري لها في كوسوفو لقتل الصرب"، مشيرة إلى أن بين الحاضرين بحفل افتتاح ذلك النصب كان "رئيس كوسوفو وقتها هاشم تاجي"، هو القائد الميداني السابق لجيش تحرير كوسوفو، الذي "تاجر بالأعضاء البشرية، أعضاء الصرب الذين قتلوا على أيدي الأمريكيين".

وتوفيت مادلين أولبرايت، أول امرأة تولّت وزارة الخارجية الأميركية، عن 84 عاماً بعد معاناتها من السرطان، على ما أعلنت عائلتها أمس الأربعاء.

وقالت العائلة في بيان إنّ أولبرايت توفيت "محاطة بأفراد من العائلة وأصدقاء".

المصدر:يونيوز

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