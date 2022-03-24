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انفوغراف: التأثير الإقليمي للحرب على اليمن
رمز الخبر:
۶۴۸۲۰
تأريخ النشر:
24 March 2022
المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير
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