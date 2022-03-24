الخارجية في رسالة الى مجلس الامن والامم المتحدة: تسلل الوفد الامريكي يخرق الاحكام والمواثيق

وجهت وزارة الخارجية السورية، رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حول تسلل وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سوريا.

وقالت الخرجية في بيان لها اليوم الأربعاء، "تسلل وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش ومرافقيه بشكل غير شرعي إلى شمال شرق سورية وتسلل مسؤول دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في وزارة الخارجية السويدية بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي السورية خرق فاضح لسيادة سوريا ينتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا".

وأكدت أن "الادعاء الرخيص بأن هذه الزيارات تهدف لتخفيف المعاناة عن السوريين القاطنين في تلك المناطق وتخفيف تداعيات الأزمة عار على مدعيه وكذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية".

وشددت الخارجية على "تأكيد سوريا إدانتها لهذه الممارسات وتصميمها على بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها وتحريرها من كافة أشكال الاحتلال وتمسكها بالشرعية الدولية والقانون الدولي وحقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها".

المصدر:يونيوز