مجلس النواب ينظم معرضاً للصور بمناسبة الذكرى الـ31 للانتفاضة الشعبانية

برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، نظم مجلس النواب بالتعاون مع مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، أمس الثلاثاء، معرضًا للصور بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين للانتفاضة الشعبانية تحت شعار "الانتفاضة الشعبانية انكسار لطغيان البعث".

نظّم مجلس النواب العراقي بالتعاون مع مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، أمس الثلاثاء، معرضًا للصور بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين للانتفاضة الشعبانية تحت شعار "الانتفاضة الشعبانية انكسار لطغيان البعث"، برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.

وافتتح الزاملي معرض الصور الذي أقيم في باحة المجلس بكلمة شكر من خلالها منظمي المعرض وقال: "اننا نعيش اليوم ذكرى انتفاضة نتذكرها عندما كنا في مقتبل عمرنا ونتعجب وقتها عن جراءة المنتفضين بوجه اعتى نظام دكتاتوري عرفه التأريخ".

وأوضح الزاملي أن "الجيل الجديد لا يعرف نظام البعث الصدامي ولم يدركه لذا لا بد من إقامة فعاليات تجسد حجم الإجرام البعثي لكي يطلع أبناء الشعب العراقي على تأريخ حقبة مظلمة حكمة البلاد ذات يوم".

وأكد أن "الانتفاضة اجهضت بمساعدة أمريكية للنظام السابق الذي انتعش بها واستعاد سطوته الدموية بعد أن فقدها وبطش بالمنتفضين من خلال الاعدامات والاعتقالات والمقابر الجماعية خير دليل على جرائمه بحق الشعب"، مشيرًا الى أن "مجلس النواب قد شرع قوانين تخص شريحتي الشهداء والسجناء السياسيين أهمها قانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، مشددا على ضرورة الحفاظ على الديمقراطية التي نعيشها اليوم والسعي للتكاتف وتظافر الجهود لتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر للعبث بأمن واستقرار العراق".

بدوره، أوضح رئيس كتلة دولة القانون النيابية النائب عطوان العطواني "اننا اليوم نقف لكي نستذكر هذه الصفحة البطولية الخالدة التي سطرها أبناء الشعب العراقي للوقوف بوجه اعتى نظام دكتاتوري عرفه التأريخ الا وهو النظام البعثي الصدامي لتروي لنا صفحة من صفحات التصدي والدفاع عن كرامة الإنسان وحريته".

وأكد النائب العطواني أن "العراق عاش فترة من الحكم بالحديد والنار وخاض النظام البعثي حروب عبثيه يدفع ثمنها الشعب العراقي الى اليوم"، لافتًا الى "مرور ذكرى الجهاد الكفائي الذي وقف بوجه داعش الإرهابي مما يجب علينا أن نخلد هذه الملامح البطولية عبر مناهج تتدارسها الأجيال لكي يطلعوا على حقبة من تأريخ بلادهم".

وبيّن رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي أن "الانتفاضة انطلقت في أربعة عشر محافظة اسقطها المنتفضين ووقفوا بوجه النظام البعثي الصدامي المجرم"، مؤكدًا أن "الانتفاضة كانت شعبية لم تدعم من قبل مدعي الديمقراطية واجهضت وانتعش النظام وانتقم من المنتفضين بصور بشعة جسدتها 25 مقبرة جماعية مكتشفة الى اليوم وما زال البحث عن المقابر جاري من قبل فريق البحث عن المقابر الجماعية".

من جانبه، أوضح ممثل رئيس مؤسسة السجناء السياسيين انه "لا يخفى على أي عراقي الإيثار الذي قدمه الشهداء والسجناء هاتين الشريحتين قدموا صور يتباهى بها الشعب للوقف ضد نظام قمعي"، مؤكدا على أن جرائمه "ستظل محفورة في ذاكرة العراقيين"، مشددا على "أهمية أن تدرس هذه التجارب من خلال مناهج وعمل الأفلام الوثائقية تجسد بطولات الشعب العراقي المنتفض آنذاك."

وتخلل المعرض خمسين صورة تجسد قمع النظام السابق برئاسة صدام حسين للشعب العراقي، فضلًا عن عدد من الآلات التي كانت تستخدم للتعذيب وتحف فنية واصدارات لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.

المصدر:يونيوز