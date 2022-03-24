ترودو يطالب البلدان الغربية إرسال المساعدات الانسانية اللازمة لأوكرانيا

وجه رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو نداء إلى الزعماء الأوروبيين للعمل معا في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومعالجة القلق المتزايد لدى المواطنين بشأن المستقبل.

وأكد ترودو في تصريح اليوم الأربعاء، "ضرورة أن تقدم البلدان الغربية بشكل جماعي المزيد من المساعدات الإنسانية للأسر المتضررة من الحرب وإرسال المساعدات اللازمة إلى أوكرانيا".

وأضاف أن "الديمقراطيات تواجه تهديدا جديدا من الرئيس الروسي وغزو أوكرانيا"، مؤكدا "وقوف بلاده إلى جانب شعب أوكرانيا في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أكبر تهديد أمني لها منذ الحرب العالمية الثانية".

وأشار ترودو إلى أن "الإحباطات الاقتصادية تهدد استقرار العالم وتؤدي إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل وانعدام الثقة في الحكومات".

المصدر:يونيوز