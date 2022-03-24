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قائد الحرس الثوري يحذر الصهاينة: كفّو عن شروركم.. هذه رسالة جدّية وحقيقية

حذر القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي الصهاينة من مغبة التمادي في شرورهم، مؤكدا ان ايران ستنتقم لشهدائها ولن تكتفي باقامة مجالس تأبين لهم فقط.
رمز الخبر: ۶۴۸۰۷
تأريخ النشر: 24 March 2022

وأشار اللواء سلامي في كلمة ألقاها في مجلس تأبين لأحد القادة الشهداء في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد اليوم الاربعاء، الى "الحسابات الخاطئة للصهاينة"، قائلا "نحذر هؤلاء بأن يكفو عن شرورهم وفي غير هذه الحالة سيتم اغلاق حتى هذه النوافذ الصغيرة المفتوحة في العالم في وجههم".

واضاف "بامكان الأعداء ان يكرروا اخطائهم مجددا لكننا نقول لهم بان من لايأخذ العبر والدروس من الاحداث سيجبر على خوض الاختبار مرة أخرى، اذا ارادوا ان يذوقوا مرارة الانتقام مجددا فليرتكبوا اخطاءهم مجددا".

وتابع القائد العام للحرس الثوري مؤكدا "نقطع وعدا بأن لا نسمح ابدا للأعداء بتهديد أمن الشعب الايراني".

وأكد "ان القرن الجديد والجغرافيا الجديدة هي جغرافيا طلوع الاسلام وتطور المسلمين أكثر واستعادة الأراضي الاسلامية المحتلة من قبل المعتدين غير المسلمين وخاصة أميركا والصهاينة".

وأشار اللواء سلامي الى اعتراف البيت الابيض الاميركي في الأيام الاخيرة بأن الحظر جعل ايران والحرس الثوري أقوى وأكثر هجوميا من أي وقت سابق، مضيفا "عندما يشهد الأعداء بالفضل فان هذه الفضيلة هي أكبر مما يصفونها بعشرات الأضعاف، لقد بدأت نهاية اميركا والحضارة الغربية منذ سنين والآن قد تسارعت".

وأردف القائد العام للحرس الثوري: اننا لم نمدّ يد العوز نحو الغرب أو الشرق، ان المسلمين قد ازدادوا قوة والان فان علم المقاومة هي مرفوعة.

واستطرد "اينما ننظر في العالم نشاهد آثار جرائم القوى الشيطانية". وتابع "شاهدنا لسنين متمادية اشعالهم للحروب وتشريد الشعوب وقصف الشعوب بقنابلهم النووية، كننا سنرى ايضا نهاية هؤلاء".

المصدر:يونيوز

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