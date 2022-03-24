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طلبة وأساتذة جامعة تشرين ينظمون وقفة تضامنية مع روسيا

نظم طلبة وأساتذة جامعة تشرين صباح اليوم وقفة تضامنية مع روسيا وشعبها في مواجهة السياسة الأمريكية والغربية.
رمز الخبر: ۶۴۸۰۵
تأريخ النشر: 24 March 2022

وعبر المشاركون عن وقوف الشعب السوري إلى جانب روسيا وشعبها ضد القوى الغربية، مؤكدين أن العملية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا تأتي في إطار المحافظة على السلم والأمن العالميين.

وفي كلمة لها خلال الوقفة التضامنية أشارت أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة تشرين الدكتورة ميرنا دلالة إلى أن هذه الوقفة "تعبير عن وقوف الشعب السوري مع روسيا التي قدمت الدعم لسورية في أصعب اللحظات فالعدو واحد وروسيا حاليا تواجه القوى الاستعمارية التي تقف في وجه الشعوب ذات السيادة وستكون هذه المواجهة بمثابة تصحيح للتاريخ وإعادة التوازن إلى العلاقات الدولية" لافتة إلى أن روسيا "لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن قيم العدالة والإنسانية".

بدورها عبرت مديرة العلاقات العامة للجالية الروسية السورية في سوريا اينا بريتكوف في كلمة لها عن شكرها للشعب السوري "لتضامنه مع الشعب والجيش والقيادة الروس في هذه المواجهة وفي هذه الأوقات حيث تواجه روسيا وسوريا قوى الامبريالية الاستعمارية والارهاب وهما سينتصران معا وسيبقيان مع بعضهما إلى الأبد".

كما لفت نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي الدكتور محمد ناصر إلى أن ما تقوم به روسيا هو لحماية شعبها ومصالحها وهو خطوة ستعيد التوازن إلى العالم ووقفة اليوم تعبير عن مساندة الحق والعدالة ومن أجل السلام في أرجاء العالم.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون العلمية مصطفى فوال أن "الشعبين السوري والروسي يواجهان نفس المخططات التي تستهدف وحدة الدول وكما وقفت روسيا الى جانب سوريا بمواجهة الارهاب ها هي سوريا تقف إلى جانب روسيا في مواجهة القوى التي تستهدف أمنها ومصالحها".

وقال الدكتور في كلية التربية الرياضية لؤي سالمة إن "روسيا في عمليتها الخاصة في أوكرانيا تدافع عن حقوقها الشرعية لحماية أراضيها ومصالحها ضد المخططات الاستعمارية لأمريكا وأعوانها والشعب السوري اليوم يعبر بشكل عفوي عن وقوفه إلى جانب حليفه الروسي في مواجهة عدو مشترك".

ولفت الطلاب المشاركين في الوقفة إلى أن "الوقفات التضامنية التي شهدتها معظم المحافظات السورية تجسيد واضح لعمق العلاقة التي تربط هذين الشعبين في جميع المجالات"، مؤكدين أن "البلدين يواجهان عدوا مشتركا سينتصران عليه لتحقيق السلام والأمن العالميين".

المصدر:يونيوز

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