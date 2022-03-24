الكاظمي يوجه بتلبية متطلبات واحتياجات عائلة مدير بلدية كربلاء السابق

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بتلبية متطلبات واحتياجات عائلة مدير بلدية كربلاء السابق عبير الخفاجي، الذي توفي في آب الماضي، بعد إصابته بالرصاص إثر اعتداء تعرض له خلال اشرافه على حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي.

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بتلبية متطلبات واحتياجات عائلة مدير بلدية كربلاء السابق عبير الخفاجي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل بعد ظهر اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد المهندس عبير الخفاجي، مدير بلدية كربلاء السابق".

وكرر الكاظمي مواساته لعائلة الشهيد، داعياً إيّاها إلى "الاعتزاز والفخر بأن الشهيد مضى إلى ربّه في أثناء أدائه الواجب، وارتقى بشرف وكرامة تليق بكلّ من يكرّس حياته لتنفيذ القانون، وخدمة الشعب".

واطمأن الكاظمي على الأحوال المعاشية لعائلة الشهيد، ووجّه بتلبية طلباتها واحتياجاتها، وتسهيل أي "مطلب يتعلق بالاستحقاقات التي تجب قانوناً لعائلته".

وشدد الكاظمي التأكيد على أن "عطاء الشهداء على مسار تنفيذ القانون سيكون نبراساً لبناء الدولة العادلة التي تحتكم للنظام وأساسها المساواة، وأن ينال كلّ ذي حق حقّه، وأن يتلقى كلّ من يتجاوز على الحق العام وأرواح الناس وممتلكاتهم جزاءه العادل".

وتوفي مدير بلدية كربلاء المقدسة، عبير الخفاجي في آب الماضي، بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره إثر اعتداء تعرض له خلال اشرافه على حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي.

وأصدرت محكمة جنايات كربلاء في الثاني والعشرين من الشهر نفسه حكماً بإعدام قاتل المهندس الخفاجي.

المصدر:يونيوز