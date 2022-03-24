ستولتنبرغ: سنتخذ مزيدا من القرارات في قمة الحلف غدا وعلينا استعادة قوة الردع مجددا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ إن "مزيدا من القرارات بشأن الحرب في أوكرانيا سيتم اتخاذها في القمة المزمع عقدها غدا مؤكدا على ضرورة استعادة الحلف لقوة الردع لديه".

ستولتنبرغ وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قبيل قمة استثنائية للناتو ستُعقد غدا الخميس في بروكسل، ذكر أنهم "سيزيدون أعداد القوات على الجناح الشرقي للحلف برا وجوا وبحرا".

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه كخطوة أولى "سيتم نشر قوات إضافية في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا".

وأضاف: "سنتخذ مزيدا من القرارات في قمة الحلف غدا، وعلينا استعادة قوة الردع مجددا".

وأكد ستولتنبرغ أن الحلف ليس طرفًا في الحرب، مضيفا بالقول: "قمة الغد لن تتطرق إلى عضوية أوكرانيا في الناتو".

ولفت الأمين العام للناتو إلى أنه "من المنتظر أن يتفق قادة دول الحلف على تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في ظل العمليات العسكرية الروسية".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

المصدر:يونيوز