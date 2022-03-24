الكرملين: بوتين يبحث مع شولتس الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات الروسية الأوكرانية

اعلن الكرملين ان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث هاتفياً اليوم، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات مع كييف.

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، هاتفياً، الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات مع كييف.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا ، وتم التركيز على المفاوضات الجارية بين الممثلين الروس والأوكرانيين".

هذا وجرت، 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس؛ ومن ثم استأنفت الجولات، عبر تقنية الفيديو. وتم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

المصدر:يونيوز