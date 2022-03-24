وقفات قبلية في ردمان تدشينًا للعام الثامن من الصمود

نظم أبناء مديرية ردمان بمحافظة البيضاء وقفة قبلية مجتمعية تنديدا بالحصار على اليمن وتدشينا للعام الثامن من الصمود بوجه قوى التحالف السعودي ودعما لحملة إعصار اليمن.

وخلال الوقفة بارك المشاركون عمليات كسر الحصار الأولى والثانية التي نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الطيران المسير، واستهدفت عددا من المنشآت الحيوية في عمق الاراضي السعودية.

وأشار بيان الوقفة الى ان "استمرار الصمود في مواجهة التحالف والتفاعل مع حملة إعصار اليمن ضرورة ملحة وله الأثر الكبير في الميدان"، واكد على "اهمية دور المشايخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية في التحشيد والتعبئة العامة ورفد الجبهات".

كما ندد بالحصار الجائر على الشعب اليمني ومنع وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية محملا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن كافة التبعات الناتجة عن استمرار الحرب والحصار.

المصدر:يونيوز