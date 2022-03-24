المندوب التركي: يجب أن يكون احترام سيادة أوكرانيا ووحدة ترابها في صميم جهودنا

اعتبرت تركيا، اليوم الأربعاء، أن "الوضع الإنساني الحالي في أوكرانيا جاء نتيجة انتهاك روسيا الصارخ للقانون الإنساني الدولي".

جاء ذلك في كلمة مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، خلال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بشأن مشروع قرار قدمته 22 دولة بينها تركيا، الثلاثاء، حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وقال السفير التركي لممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة: "هذه الحرب ما كان يجب أن تبدأ ولابد من إيقافها فورا".

وأضاف: "يجب أن يكون احترام سيادة أوكرانيا ووحدة ترابها في صميم جهودنا".

وأشار السفير إلى أن "الأزمة الإنسانية في أوكرانيا ليست نتيجة كارثة طبيعية، إنما هي من صنع الإنسان، وجاءت نتيجة انتهاك روسيا الصارخ للقانون الإنساني الدولي (..) هذا الأمر غير مقبول".

​​​​​​​وفي 24 شباط/فبراير الماضي، انطلقت عمليات عسكرية روسية في الأراضي الأوكرانية، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.

المصدر:يونيوز