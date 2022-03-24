الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي دمر 86 منشأة عسكرية أوكرانية و9 مسيرات

أعلن الناطق باسم الدفاع الروسية، اللواء ايغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية 255 مسيرة أوكرانية و 189 نظاماً مضادا للصواريخ.

وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 255 طائرة بدون طيارو 189 صاروخاً مضاداً للطائرات، و1564 دبابة وعربة ومدرعة و 158 راجمة صواريخ و 627 مدفع ميداني وهاون إضافة إلى 1367 قطعة عسكرية".

وأضاف "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 طائرات أوكرانية بدون طيار في مناطق إيزيوم وكييف وسومي وخاركوف وتشيرنيهيف".

وتابع "شن الطيران الروسي ضربات على 86 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها: ستة مراكز قيادة، وراجمتا صواريخ وثمانية مدافع ميدانية، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و49 منطقة لتكديس الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

هذا وأعلن كوناشينكوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "القوات المسلحة الروسية تمكنت باستخدام أسلحة عالية الدقة متمركزة على شاطئ البحر (باستيون)، من تدمير ترسانة كبيرة للأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية والواقعة في مقاطعة روفنو، بما فيها أسلحة غربية".

المصدر:يونيوز