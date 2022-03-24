النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۷مشاهدات
‍ پ

عبد اللهيان من دمشق: نرحب بتطوير العلاقات بين سوريا وبعض الدول العربية

أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن العلاقات بين سوريا وإيران استراتيجية وتسير دائماً باتجاه الأمام، مشيراً إلى أن البلدين يعملان لتجاوز آثار الإجراءات الاقتصادية الغربية غير الشرعية المفروضة على شعبيهما.
رمز الخبر: ۶۴۷۷۳
تأريخ النشر: 24 March 2022

وقال المقداد في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية السورية اليوم الأربعاء "ناقشنا التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وهي علاقات متطورة وتسير دائماً باتجاه الأمام حيث ارتفعت التبادلات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير خلال الفترة الماضية كما تم التطرق إلى الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدين وسبل تجاوزها".

وأشار المقداد إلى أن "الاحتلال الأمريكي يواصل نهب ثروات سوريا في منطقة الجزيرة من نفط وغاز وقمح وسرقة حتى اللقمة من فم الأطفال السوريين الأمر الذي فاقم معاناة الشعب السوري الناجمة عن الإرهاب والحصار والإجراءات الاقتصادية".

وأوضح المقداد أن "المباحثات تطرقت أيضاً إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور المنعقدة حالياً في جنيف"، مشيراً إلى أن "سوريا مع إنجاح ما يجري لكن ما تواجهه أن الطرف الآخر وبإيعاز من مشغليه لا يعمل من أجل المصلحة الوطنية".

وأكد المقداد "دعم سوريا الموقف المبدئي لإيران بأنها تريد اتفاقاً يخدم مصالح شعبها خلال المحادثات الجارية في فيينا حول الملف النووي" وأضاف: "ننتظر التطورات في هذا المجال ونأمل أن يعرف الآخرون أن إيران قادرة على الدفاع عن مصالحها ومواقفها وهي تعمل من أجل استقرار المنطقة والعالم وليس لديها أي طموحات نووية تتناقض مع الاتفاقيات التي انضممنا جميعاً إليها بما فيها اتفاقية حظر الأسلحة النووية".

ولفت المقداد إلى أن "سوريا ترى أن الأصدقاء في روسيا يدافعون عن حقهم بأن يضمنوا امن شعبهم بعيداً عن وجود حلف الناتو على حدودهم"، مؤكداً أن "الحملة الغربية الظالمة ضد روسيا لن تؤدي إلى النتائج التي يرغب بها الغرب المتوحش لأنها تدافع عن سيادتها واستقلالها وشعبها".

من جهته قال عبد اللهيان، "أجرينا محادثات مهمة مع السيد الرئيس بشار الأسد والوزير المقداد ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك تطرقنا خلالها إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية ونحن نرحب بتطوير العلاقات بين سوريا وبعض الدول العربية".

وأكد عبد اللهيان "استعداد إيران لتنمية علاقاتها مع سوريا أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف "نأمل أن نشهد في وقت قريب زيارة ولقاء بين رئيسي البلدين".

وأوضح عبد اللهيان أن "المباحثات تناولت أيضاً آخر التطورات بشأن مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الذي يتم الاقتراب من التوصل إلى صيغة نهائية له تلبي مصالح الشعب الإيراني".

يونيوز - خاص /يوسف غانم - خاص

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إغلاق باب المندب زلــزال اســتراتــيــجـي دولــي
الخارجية في رسالة الى مجلس الامن والامم المتحدة: تسلل الوفد الامريكي يخرق الاحكام والمواثيق
التحالف العدواني على اليمن الأهداف وعوامل الفشل
السقوط الأخلاقي للأمم المتحدة في اليمن
تطور مفهوم الردع اليمني
مجلس النواب ينظم معرضاً للصور بمناسبة الذكرى الـ31 للانتفاضة الشعبانية
ترودو يطالب البلدان الغربية إرسال المساعدات الانسانية اللازمة لأوكرانيا
محافظة بابل تمنع خروج الحنطة والشعير لمنع احتكارها
المتحف الوطني يستضيف ندوة "عمان.. جنة علماء الآثار"
وفد أممي يبحث مع محافظ كركوك ملف الألغام والمتفجرات
لغة العقوبات تطغى على الحلول السياسية بانتظار نتائج قمة الناتو الخميس حول اوكرانيا
لا بد من تطهير أوكرانيا من النازيين ونزع سلاحها حتى لا تشكل خطرا على روسيا
قائد الحرس الثوري يحذر الصهاينة: كفّو عن شروركم.. هذه رسالة جدّية وحقيقية
برلين تعلن عن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا إلى أوكرانيا
طلبة وأساتذة جامعة تشرين ينظمون وقفة تضامنية مع روسيا
المساعي الدبلوماسية لايجاد تهدئة تترنح على حافة التهديد بالعقوبات ضد روسيا
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال
أكثر من مليون اردني يشاركون في انتخابات البلدية والمحافظات
سباق بين عملية التسليح الغربية ومحاولة تحقيق أهداف الخطة الروسية في الاراضي الاوكرانية
فلسطينيون من غزة يوزعون الحلوى ابتهاجا بعملية بئر السبع
مجلس الوزراء: قرارات الحكومة إحدى مظلات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد
مجلس الوزراء يؤكد أهمية الدور الجوهري لاتفاق "أوبك+" في توازن أسواق النفط واستقرارها
مدبولي يدعو لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها
تنزانيا ترحّب بعرض ايران لتدريب نسائها في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات الصغيرة
أردوغان: سنواصل مساعي التهدئة بين روسيا وأوكرانيا رغم الصعوبات
فعاليات ثقافية متنوعة في محافظتي صنعاء وإب بمناسبة اليوم الوطني للصمود
الجهاد الإسلامي: عملية النقب شرارة الانتفاضة ضد التهجير والأسرلة
منصب رئيس الجمهورية يضع الاتحاد والديمقراطي على مفترق طرق
محادثات مستمرة مع دمشق لإعادة العراقيين بمخيم الهول شمال شرق سوريا
پرطرفدارترین عناوین
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان