روسيا عضو مهم في G20 ولا يحق لأي عضو استبعاد أي دولة

علقت الصين، اليوم الأربعاء، على دعوات إقصاء روسيا من "مجموعة العشرين G20"، مؤكدة أنه لا يحق لأي عضو إقصاء عضو آخر.

ووصفت بكين،روسيا بأنها "عضو مهم" في مجموعة العشرين بعد أن أثارت واشنطن احتمال استبعاد موسكو من المجموعة عقب غزوها لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، للصحفيين، إن "مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي.. وروسيا عضو مهم ولا يحق لأي عضو طرد دولة أخرى".

وتدرس الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحرك لإخراج روسيا من مجموعة العشرين عندما يجتمع مع حلفاء في بروكسل هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض "نعتقد بأنه لا يمكن أن تسير الأمور كعادتها بالنسبة لروسيا في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي".

ومع ذلك، قال إن الولايات المتحدة تخطط للتشاور مع حلفائها قبل إصدار أي تصريحات أخرى.

المصدر:يونيوز