بينيت عن العملية في بئر السبع: سنصل إلى كل من ساعد وتعاون

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن حكومته "تعمل على الوصول إلى كل من كان على اتصال مباشر أو غير مباشر" بمنفذ عملية الطعن والدهس في بئر السبع، محمد غالب أبو القيعان، وتوعّد بـ"الوصول إلى كل من ساعده وألهمه وحرضه وتعاون معه"، على حد تعبيره.

كما كرر بينيت إشادته بقاتلي أبو القيعان الذين أطلقوا عليه النار خلال العملية التي نفذت أمس، وهما مدنيين أحدهما مستوطن قرب الخليل ومن أنصار الصهيونية الدينية؛ وقال: "أريد أن أثني مرة أخرى على المواطنين اللذين تصرفا بحكمة وشجاعة وببساطة أنقذا الأرواح، إنهم لا يستحقون أقل من وسام شرف".

هذا وتشير تقديرات شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن "الأيام المقبلة قد تشهيد المزيد من العمليات، وذكرت هيئة البث الإسرائيلي -كان 11- أن المخاوف لدى الأجهزة الأمنية من وقوع عمليات تتصاعد مع اقتراب شهر رمضان".

ولفتت القناة إلى أن هذه التقديرات "عرضت خلال عدد من المداولات التي عقدت اليوم لتقييم الأوضاع لدى جهاز الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التي شهدت أكبر عدد من العمليات خلال الشهر الماضي"، بحسب -كان 11-".

المصدر:يونيوز