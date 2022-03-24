تحذير أممي من خطر شح المياه والموارد تدعو لاستنفار الدولة

أكد المديرُ الإقليميُ لبرنامجِ الأممِ المتحدةِ للبيئة سامي ديماس، أنَ قلةَ الأمطارِ أثّرَتْ على نهري دجلةَ والفراتِ بنسبةِ 73 %.

وقالَ ديماس في مؤتمرٍ صحفي عقدَهُ في وزارةِ البيئةِ إنَ ارتفاعَ درجاتِ الحرارةِ أدّى إلى معدلاتٍ أسرعَ بسبعِ مراتٍ من الارتفاعِ العالمي وكذلكَ عدمُ التوازنِ السكاني بنسبةِ سبعين بالمئةِ في المناطقِ الحضريةِ مما أدّى الى تراجُعِ الزراعة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنّ مكاتبَ الأممِ المتحدةِ تواصلُ العملَ الفاعلَ مع الجانبِ العراقي لتنفيذِ مشاريعَ وخططٍ جديدةٍ للمدةِ المقبلة.

ولفتت وزارة الموارد المائية إلى أن واردات المياه بانخفاض مستمر والتحديات تتصاعد، في حين يشدد مختصون على أن بناء سد بخمة شمالي البلاد أحد الحلول المتاحة لأزمة المياه.

المصدر:يونيوز