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بكين تعاني مجددا من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل يوم أمس الثلاثاء 2591 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد.
رمز الخبر: ۶۴۷۶۶
تأريخ النشر: 23 March 2022

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 2320 حالة في مناطق جيلين، و110 حالات في فوجيان، و36 حالة في لياونينغ، و24 حالة في كل من تيانجين و شاندونغ، و15 حالة في قوانغدونغ، و13 حالة في هيلونغجيانغ.

بالمقابل، سُجّلت بقية الحالات في 12 منطقة أخرى على مستوى المقاطعة، بما في ذلك خبي وجيانغشي.

وأشارت اللجنة الوطنية الصينية المعنية بالصحة إلى "تسجيل إجمالي 76 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19، يوم الثلاثاء الماضي، وتسجيل ثلاث حالات جديدة مشتبه في إصابتها، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، في شنغهاي.

وجرى في الإجمالي تسجيل 2469 حالة إصابة جديدة من دون أعراض يوم الثلاثاء، بينها 2346 حالة محلية العدوى، وفقا للسلطات الصحية الصينية، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 137231 حالة حتى يوم الثلاثاء، وجميعها تشمل الحالات المحلية والوافدة.

إلى ذلك، لا يزال 25103 من المرضى يخضعون للعلاج الطبي حتى يوم الثلاثاء، بينهم 50 مريضا في حالة خطيرة، في حين توفي بالمجمل 4638 شخصا بسبب الفيروس في البر الصيني الرئيس منذ تفشي الجائحة.

من جهة أخرى، أعلن عن نشر فرق تفتيش خاصة في 10 من المقاطعات في الصين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ "كوفيد – 19" في هونغ كونغ، وذلك بعد رصد زيادة في حالات الإصابة بسلالة فيروس كورونا "أوميكرون".

وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن هذه المجموعات كُلفت بالإشراف على التدابير اللازمة لفرض سياسة "عدم التسامح" مع "كوفيد – 19" على أرض الواقع.

وكان نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، دو جيانغ، قد صرّح قائلا إن "سياسة" عدم التسامح مع كوفيد يجب أن تتحقق في المجتمع في المستقبل القريب لمنع حدوث زيادة كبيرة في معدل الإصابات.

المصدر:يونيوز

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