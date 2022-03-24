بوتين يعلن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل بدلاً من العملات الأجنبية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل في أسرع وقت ممكن.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تحويل روسيا لنظام المدفوعات مقابل إمداد الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل الروسي؛ مشيراً إلى أن توريد البضائع الروسية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي مدفوعات بعملتيهما (الدولار واليورو) أمر لا معنى له.

وفي كلمة له خلال اجتماع مع الحكومة الروسية، قال بوتين: "لا معنى له بالنسبة لنا إمداد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ببضائعنا والحصول على المدفوعات بالدولار واليورو وعدد من العملات الأخرى. لذلك، قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات في أقصر وقت ممكن لتحويل المدفوعات – ولنبدأ بالغاز الطبيعي - لتحويل مدفوعات الغاز الطبيعي الذي نزود به ما يسمى بالدول غير الصديقة، مقابل الروبل الروسي. أي رفض استخدام جميع العملات التي شوهت سمعتها في مثل هذه المعاملات".

وأضاف بوتين: "ستؤثر التغييرات فقط على عملة الدفع، والتي سيتم تغييرها إلى الروبل الروسي. أطلب من الحكومة إصدار توجيه ذي صلة لشركة "غازبروم" بشأن تعديل العقود الحالية".

الى ذلك، أكد بوتين، أن عددًا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير قانونية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية، وبهذا يشطب الغرب الجماعي الثقة في عملته.

وتابع: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، اتخذ عدد من الدول الغربية قرارات غير قانونية بشأن ما يسمى بتجميد الأصول الروسية؛ إن هذا الغرب الجماعي في الواقع شطب الموثوقية في عملاته .. لقد أعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عجز حقيقي في التزاماتهما تجاه روسيا".

وأردف الرئيس الروسي: "الآن يعرف الجميع في العالم، حيث كان هناك شبهات، والآن يعلم الجميع، أن الالتزامات بالدولار واليورو قد لا يتم الوفاء بها".

وقال إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل في أسرع وقت ممكن.

وكان وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قد أعلن في وقت سابق، أن العقوبات الغربية جمدت حوالي 300 مليار دولار، من أصل 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية.

وعلى الأثر، انخفض سعر صرف الدولار أمام الروبل إلى أقل من 95 روبلاً ليعود ويرتفع قليلاً بعد ذلك.

ووفقًا لبيانات بورصة موسكو انخفض سعر صرف الدولار اليوم غد عند الساعة 15:37 بتوقيت موسكو بمقدار 2 روبل إلى 101.55 روبل، وسعر صرف اليورو - بمقدار 2.85 روبل إلى 111.65 روبل، بعدما وصل هبوط الدولار إلى 94.99 روبل واليورو - إلى 109.7 روبل.

كما شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا بمعدل نمو 10 بالمئة وتقترب من 1250 دولارًا، بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتشديد العقوبات الغربية على موسكو، بما في ذلك وضد القطاعات الاقتصادية والمالية، التي ترافقت مع تجميد أصول روسية في دول الغرب تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.

المصدر:يونيوز