مجلس النواب يستضيف وكيل وزير الاسكان لمناقشة المشاريع المتلكئة في ديالى

استضاف مجلس النواب الوكيل الفني لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والمديرين العامين في الوزارة لمناقشة أسباب عدم إنجاز المشاريع في محافظة ديالى ومحافظات أخرى.

استضاف مجلس النواب برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حاكم الزاملي في القاعة الدستورية بمبنى المجلس امس الثلاثاء، الوكيل الفني لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والمديرين العامين في الوزارة لمناقشة أسباب عدم إنجاز المشاريع في محافظة ديالى وعدد من ‏المحافظات الأخرى، بحضور عدد من مستشاري المجلس.

واوضح الزاملي خلال الجلسة، أهمية الاطلاع على عمل الوزارة من خلال الجانب الرقابي للمجلس، مؤكدا ضرورة "فك التداخل بين عمل وزارة الاعمار والإسكان، وبعض الدوائر في المحافظات لوجود عدد من المشاريع المشتركة"، لافتا الى أنه في هذه الدورة سيتم متابعة معرفة نسب الانجاز.

ولفت الزاملي الى ضرورة تقديم الوزارة مشاريع مثل بناء الجسور والانفاق وبناء المجمعات السكنية لحل أزمة السكن، موضحا أن اغلب المشاريع في المحافظات متوقفة. واكد "ضرورة استضافة وزيرة الاعمار والإسكان والبلديات للخروج بنتائج".

‏واوضح بيان لرئاسة المجلس انه "تساءل النواب حول تلك المشاريع مثل مشروع مجاري الخالص ومشروع ماء غرب بعقوبة في محافظة ديالى كونها من دون إنجاز رغما احالتها في 2013 للعمل ولحد الآن لم يتم الإنجاز إضافة إلى مشروع ماء جديدة الشط نسب انجازه اقل 2%."

واستوضح النواب عن أسباب عدم سحب المشاريع من الشركة المنفذة إضافة إلى مشروع ماء خان بني سعد مؤكدين أن ذلك "يؤدي إلى هدر المال العام وكذلك مشروع مجسر حمرين الذي يربط عددا من المناطق وأسباب عدم قيام الوزارة باحالته إلى التنفيذ"، مؤكدين ضرورة الاهتمام به وإنجاز المشاريع الخدمية فيها.

‏كما استفسر النواب عن "مشروع طريق بدرة في محافظة واسط ومشروع ماء الكوت الكبير وطريق حلة بغداد وعدم سرعة الإنجاز في العمل فضلا عن جسر قضاء الهاشمية في محافظة بابل الذي يربط عددا من المناطق لفك الاختناقات المرورية، علاوة على ذلك وجود مجمعات سكنية في الوزارة لعدد من المحافظات لم تنجز."

‏كما دعا النواب إلى "تشكيل لجنة رديفة للجنة الخدمات والإعمار تختص بتلك المشاريع لمتابعة إنجازها وكذلك التنسيق مع لجنة الخدمات في المجلس والوزارة للإطلاع على جميع ما يتم إنجازه."

‏بدوره، أجاب وكيل وزارة الاعمار عن الأسئلة فيما يخص عمل الوزارة، موضحا أن "نسبة التمويل من قبل وزارة المالية لا يرتقي إلى مستوى إنجاز المشاريع قياسا بالمشاريع التي لابد من إنجازها"، مضيفا أن "هناك مشاريع ملتزمة بها الوزارة وشرعنا في العمل بها وبعض منها تم سحبها من الشركات المنفذة بسبب تلكؤ الشركات."

واضاف وكيل الوزير ان "في محافظة ديالى 27 مشروعا تم توزيعها في المحافظة قيد الإنجاز منها مشاريع الطرق والجسور والماء والمجاري". وشدد على أن توفير الأموال يساعد على إنجاز تلك المشاريع.

ودعا الوكيل مجلس النواب للوقوف مع الوزارة في حل الإشكاليات التي تقف عائقا أمام الوزارة في إنجاز تلك المشاريع، مؤكدا أن جميع تلك المشاريع هي محل اهتمام الوزارة.

المصدر:يونيوز