أهالي بلدة السنابس يتظاهرون للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون النظام

وخرج البحرانيون في السنابس، مساء أمس الثلاثاء، في مسيرات شعبية جابت الشوارع، حاملين صور الشهداء والمعتقلين، إلى جانب صور قادة المعارضة وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان وآية الله الشيخ عيسى قاسم.

يذكر أن قوات درع الجزيرة شنت هجومًا على ساحة اعتصام المعارضة البحرانية في 13 آذار/مارس 2011 أدى إلى إرتقاء عدد من الشهداء، وإصابة أعداد كبيرة من الرّجال والنّساء والأطفال، وحرق خِيَم الاعتصام و سرقة بعض المعدّات وتكسير سيارات المواطنين الموقوفة في محيط ميدان الشهداء، والأهم من ذلك تم هدم وإزالة نصب دوّار اللؤلؤة.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد دعا في الرابع عشر من شهر آذار/مارس، قوات درع الجزيرة إلى دخول البحرين لمساندة الحكومة ضد مظاهرات المعارضة السلمية، وتشكلت القوات من مدرعات عسكرية سعودية تحمل 1000 جندي سعودي مُساندة بـ 500 رجل شرطة إماراتي، التي قامت بقمع الحراك الشعبيّ السلميّ في البحرين بهدف القضاء على المعارضة.

المصدر:يونيوز