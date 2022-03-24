لافروف: هناك محاولات لعزل روسيا والغرب يهدف إلى إحياء عالم أحادي القطب

حمّل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغرب مسؤولية محاولة إحياء نموذج أحادي القطب من النظام العالمي، على خلفية تطورات الوضع في أوكرانيا.

وقال لافروف، في كلمة ألقاها أمام معلمي وطلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، اليوم الأربعاء، إن "محاولات الغرب دائمًا ردع أي منافس له لم تعد خافية على أحد، وهذا ما ظهر جليًا خلال التطورات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا".

واضاف لافروف أن "هدف نموذج النظام العالمي هذا يكمن في إحياء العالم أحادي القطب بالكامل".

وتابع قائلاً إن الحديث يدور اليوم عن روسيا، والصين سيأتي دورها لاحقًا، ولفت الى أن "هناك محاولات لعزل روسيا وتصرفات الولايات المتحدة التي تهين الصين ودولاً أخرى تشبه الكاوبوي".

وعلّق على فكرة إرسال الناتو قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك سيتسبب في صدام مباشر مع القوات الروسية.

وتطرق لافروف إلى العقوبات غير المسبوقة المفروضة على روسيا في ظل عمليتها العسكرية الحالية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها لا تستهدف قيادة روسيا، فحسب بل اقتصاد البلاد بالكامل.

وقال إن "الغرب المتحضر تلقى تعليمات بمهاجمة كل ما يتعلق بروسيا"، وتابع: "يأتي كل ذلك من أجل تطبيق آمال الغرب في إزالة العائق الذي تشكله روسيا أمام جهود بناء العالم أحادي الجانب".

ولفت لافروف إلى أن الجولة الأخيرة من النزاع في أوكرانيا لم تنطلق ببدء روسيا عمليتها العسكرية في أراضي هذا البلد في 24 شباط/فبراير الماضي، بل برفض الغرب مطالب موسكو لوضع نظام ضمانات أمنية ملزمة قانونيا بغية تطبيق مبدأ الأمن المشترك غير القابل للتجزئة.

وذكر الوزير الروسي أن روسيا تملك وثائق تؤكد بوضوح أن الحكومة الأوكرانية قبل بدء العملية كانت تحضر لشن هجوم واسع النطاق بغية استعادة السيطرة على منطقة دونباس بالقوة.

وأوضح لافروف أن المفاوضات الجارية حاليًا مع الحكومة الأوكرانية تتقدم ببطء، محملًا كييف المسؤولية عن تغيير مواقفها باستمرار ومراجعة اقتراحاتها.

ورجّح الوزير أن سبب ذلك يكمن في خضوع الحكومة الأوكرانية لإملاءات واشنطن، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بإنهاء الصراع على وجه السرعة، بل باستمراره من أجل مواصلة ضخ أسلحة بكميات هائلة إلى حكومة كييف.

وحذّر لافروف من أن أي خطوات من قبل الناتو في سبيل نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا كانت ستؤدي إلى اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وعلق على اقتراحات بولندية في هذا الشأن بالقول: "آمل أنهم يفهمون ما يتحدثون عنه".

المصدر:يونيوز