رئيس الوزراء يستقبل ممثلي 16 شركة ألمانية لبحث مجالات الاستثمار في مصر

استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء أمس الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية مارتن هيرنكنيشت، والوفد التجاري والاستثماري الألماني المرافق له، الذي ضم ممثلي 16 شركة ألمانية في مختلف المجالات.

استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء أمس الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية مارتن هيرنكنيشت، والوفد التجاري والاستثماري الألماني المرافق له، الذي ضم ممثلي 16 شركة ألمانية في مختلف المجالات.

ووفق بيان لمكتب مدبولي الاعلامي، فقد جاء هذا اللقاء بحضور عدد من الوزراء المصريين، في إطار زيارة الوفد الألماني إلي مصر لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين لدفع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية.

وفي بداية اللقاء، أعرب مدبولي عن سعادته "باستقبال هذا العدد الكبير والمتميز من الشركات الألمانية بالقاهرة، لا سيما وأن هذا العام يوافق ذكري مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا،" لافتاً إلى أن هذا يعد "دلالة واضحة على قوة هذه العلاقات، وترجمة لجهود البلدين الجادة في تطوير تعاونهما المشترك."

وأشار رئيس الوزراء إلى أن" الاستثمارات الألمانية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات في السوق المصرية، حيث يتواجد نحو 100 شركة ألمانية في مختلف القطاعات لاسيما التكنولوجيا، والنقل الذكي، والصحة، والتي توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلاً عن مساهمتها في نقل الخبرة الفنية."

وأوضح مدبولي أن زيارة الوفد الألماني "تعد فرصة لتعزيز آفاق التعاون مع مصر"، مستعرضاً في هذا الصدد عدداً من مجالات التعاون المقترحة والتي تمثل أولوية للدولة المصرية، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، والنقل الذكي، وتحلية المياه وغيرها.

ولفت رئيس الوزراء إلى الاهتمام الرئاسي بالتوسع في مشاريع النقل الذكي، وإنتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، منوهاً في هذا الصدد إلى إقرار مجلس الوزراء منذ أيام قليلة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية في إطار رئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ومستهدفات مصر لتحقيق التحول إلي الاقتصاد الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

من جانبه، أكد السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن "مصر تعد شريكاً استراتيجياً لألمانيا، حيث تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عام 1952، وبمرور السنين أصبحت مصر أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بالمنطقة، بفضل إقامة شراكات ناجحة وطويلة الأمد في مختلف المجالات خاصة النقل والطاقة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030."

وأشار السفير الألماني إلى أن "هذا الوفد يعد أكبر وفد تجاري واستثماري ألماني يزور مصر منذ بداية جائحة كورونا، بما يعكس مدى جاذبية السوق المصرية"، مضيفاً أن "الوفد يضم عددا متنوعا من الشركات الألمانية مختلفة الأحجام والتخصصات، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والنقل، والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والطاقة الجديدة والمتجددة."

وفي السياق، أعرب رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية عن سعادته بتواجده والوفد المرافق في القاهرة، مشيراً إلي أن هذه الزيارة تعكس العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

المصدر:يونيوز