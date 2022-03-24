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الأمن القومي: زمن الاعتداء الاسرائيلي من دون رد انتهى

رمز الخبر: ۶۴۷۵۳
تأريخ النشر: 23 March 2022

أكد نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتدائي ان زمن الاعتداء الاسرائيلي من دون رد، انتهى، لافتا الى ان القدرات الإيرانية الدفاعية تطورت بشكل كبير، فاذا فكر احد ان باستطاعته ان يستهدف ايران، نقول له من الان، هذا التفكير خاطئ.

وأضاف مقتدائي، في مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز في طهران، ان الرؤية الإيرانية هي دفاعية ولم تكن يوما من الأيام هجومية، محذرا الكيان الاسرائيلي بأن يعرف حدوده وحجمه، وان يدرك من جديد الدول المهمة والقوية كايران التي تعتمد على قدراتها المحلية، وألا يقوم باعمال إضافية لانه سيؤدي الى رد ايراني، ويفضح ضعفه.

وأشار مقتدائي الى ان الكيان الصهيوني أحيانا يتحدث فقط، انما اذا قام باي عمل عدائي، سيواجه بضربة حاسمة وقاطعة.

 

الأمن القومي: على إيران تفعيل دورها التاريخي في تحقيق السلام والأمن الدولي

أشار نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتدائي إلى أن إيران اليوم ترى أن عليها تفعيل دورها التاريخي في تحقيق السلام والامن الدولي، واستعدادها للمساعدة في تحقيق السلام في الخليج والشرق الأوسط ومنطقة بحر قزوين وكل الساحات الدولية.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز للأخبار، شدد مقتدائي على انه على الطرف الاخر ان يعلم دور ايران المسالم، وان يهيئ الأرضية اللازمة لذلك، والا يعرقل، ليجبرها على المقاومة.

وأضاف مقتدائي، أن السياسة الحاسمة للجمهورية الاسلامية الإيرانية والمعلنة منذ سنوات هي الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وعلى الدول الأخرى ان تفهم بعمق هذا الموقف، وان لا تقوم بالشيطانيات والشر.

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