تونس تشارك في اجتماع مبادرة موناكو للمناخ

ويَطرَحُ الاجتماعُ الذي يضم مختلف الجهاتِ الفاعلة وصُنَاعِ القرار في مجالِ التنمية المستدامة والمحافظة على المحيطاتِ حُزمَةَ ملفاتٍ، من بينها الدعوةُ إلى رؤيةٍ تهدفُ للحفاظِ على المحيطاتِ خلال العَشرية القادمة.

ويبحَثُ المشاركونَ في الاجتماعِ سُبُلَ الاستفادة ِمن الممارسات الجيدة وقِصَصِ النجاحِ لتوسيعِ نطاقِ الاقتصادِ الأزرقِ المستدامِ و آلياتِ تسريعِ التمويلِ الأزرق للتحولِ نحوَ اقتصادٍ إيجابي للحفاظِ على المحيطات واستخداماتها.

وتَجْمَعُ التظاهرة التي أطلِقَت منذ سنة 2010، عددا هاما من الفاعلينَ في مجال حماية المحيطات لبحثِ ووضعِ سياساتٍ مستقبلية لمواجهةِ التحدياتِ المستقبلية للتصرفِ في المحيطات.

المصدر:يونيوز