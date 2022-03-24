النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

الجهاد: عملية النقب عبرت عن الأصالة الفلسطينية ووحده القضية

رمز الخبر: ۶۴۷۴۹
تأريخ النشر: 23 March 2022

أعلن المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق أبو شلوف أن عملية النقب، عبرت عن الأصالة الفلسطينية، التي تؤكد على وحدة الأرض، ووحدة شعب فلسطين، ووحدة القضية.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، شدد أبو شلوف، على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يفرط بأي ذرة من تراب الوطن.

واكد ان الشعب الفلسطيني مستمر في اسقاط جميع السياسات التي تهدف الى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، او تصفية القضية الفلسطينية.

وختم قائلا: "هذه العملية تأتي كرد طبيعي على جرائم المحتل الصهيوني".

في وقت سابق، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الثلاثاء، أن عملية النقب هي شرارة الانتفاضة ضد التهجير والأسرلة، مؤكدةً على أن جذوة الانتفاضة ستبقى مشتعلة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

وباركت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، العملية المزدوجة والمباركة التي نفذها الشهيد المجاهد والأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان، من بلدة حوارة بالنقب المحتل والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين صهاينة.

وأكدت أن هذه العملية المباركة، جاءت نتيجة طبيعية ورداً مشروعاً على سادية الاحتلال وجرائم قطعان المستوطنين بحق أهلنا وشعبنا في النقب والقدس والضفة والداخل المحتل.

وحيت الحركة، الروح المقاتلة، وشجاعة وإقدام الشهيد البطل محمد أبو القيعان، الذي انتقم لمعاناة شعبنا، وبلغ رسالته بالدم، أنه لا أمان للاحتلال على أرضنا، ولا لتمرير سياسة التهجير والأسرلة على شعبنا الأصيل في النقب، وأن جذوة الانتفاضة ستبقى مشتعلة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

وباركت لأهلنا وشعبنا الثائر هذه الانتفاضة الجديدة، وهذا التحدي المذهل في وجه القتلة والغاصبين، الذي يثبت فيه شعبنا يوماً بعد يوم أصالته وهويته ورفضه للاحتلال والاستيطان ومقاومته بكل السبل.

ودعت، جماهير شعبنا في القدس والنقب والضفة والداخل المحتل، إلى تصعيد العمل المقاوم، فقد آن أوان الانتفاضة صفا واحدا وبنيانا مرصوصا، ومواجهة الاحتلال على نقاط التماس وعلى حدود الوطن السليب.

وأكدت، الحركة على أنها لن تتخلى عن واجبها وجهادها ومقاومتها في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وسيبقى الواجب فوق الإمكان، حتى تضع الحرب أوزارها في باحات الأقصى المباركة.

وتقدمت بالتعزية والمباركة من عائلة الشهيد محمد أبو القيعان في بلدة حورة بالنقب، سائلين الله أن يكون دمه شرارة النصر والتحرير على طريق فلسطين كل فلسطين

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لغة العقوبات تطغى على الحلول السياسية بانتظار نتائج قمة الناتو الخميس حول اوكرانيا
لا بد من تطهير أوكرانيا من النازيين ونزع سلاحها حتى لا تشكل خطرا على روسيا
قائد الحرس الثوري يحذر الصهاينة: كفّو عن شروركم.. هذه رسالة جدّية وحقيقية
برلين تعلن عن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا إلى أوكرانيا
طلبة وأساتذة جامعة تشرين ينظمون وقفة تضامنية مع روسيا
الكاظمي يوجه بتلبية متطلبات واحتياجات عائلة مدير بلدية كربلاء السابق
تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني
ستولتنبرغ: سنتخذ مزيدا من القرارات في قمة الحلف غدا وعلينا استعادة قوة الردع مجددا
الكرملين: بوتين يبحث مع شولتس الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات الروسية الأوكرانية
سعيّد ورئيسة الحكومة يبحثان الوضع العام في البلاد وجدول أعمال مجلس الوزراء المقبل
وقفات قبلية مركزية لحملة إعصار اليمن في بني مطر بصنعاء
المبعوث الصيني: ندعم الانتقال الديمقراطي وتغليب المصلحة الوطنية
كيشيدا: طوكيو تبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
ارتفاع عدد المؤسسات والمنشآت المنخرطة في تكريس الحوكمة
زاخاروفا: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين
المساعي الدبلوماسية لايجاد تهدئة تترنح على حافة التهديد بالعقوبات ضد روسيا
أكثر من مليون اردني يشاركون في انتخابات البلدية والمحافظات
سباق بين عملية التسليح الغربية ومحاولة تحقيق أهداف الخطة الروسية في الاراضي الاوكرانية
فلسطينيون من غزة يوزعون الحلوى ابتهاجا بعملية بئر السبع
مجلس الوزراء: قرارات الحكومة إحدى مظلات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد
مجلس الوزراء يؤكد أهمية الدور الجوهري لاتفاق "أوبك+" في توازن أسواق النفط واستقرارها
مدبولي يدعو لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها
أردوغان: سنواصل مساعي التهدئة بين روسيا وأوكرانيا رغم الصعوبات
فعاليات ثقافية متنوعة في محافظتي صنعاء وإب بمناسبة اليوم الوطني للصمود
الجهاد الإسلامي: عملية النقب شرارة الانتفاضة ضد التهجير والأسرلة
منصب رئيس الجمهورية يضع الاتحاد والديمقراطي على مفترق طرق
محادثات مستمرة مع دمشق لإعادة العراقيين بمخيم الهول شمال شرق سوريا
تنزانيا ترحّب بعرض ايران لتدريب نسائها في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات الصغيرة
اضطراب في سعر صرف الدولار بسبب إضراب المصارف
پرطرفدارترین عناوین
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان