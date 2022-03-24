الرباط وفيينا تبحثان تعزيز آليات التعاون القضائي

أجرى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع الرئيسة الأولى للمحكمة العليا للنمسا، إلزابيت لوفريك، بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة والمؤسسة القضائية النمساوية.

وأوضح بيان لوزارة العدل أن الجانبين بحثا خلال هذا اللقاء، الذي شهد حضور وفد نمساوي رفيع المستوى، آليات التعاون والشراكة في العلاقات بين وزارة العدل والمحكمة العليا بالنمسا، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات شكلت فرصة لعرض التجربتين المغربية والنمساوية في ما يخص منظومة العدالة.

ولفت البيان إلى أن الوزير استعرض خلال هذا اللقاء الإصلاحات العميقة التي واكبت منظومة العدالة في المغرب بعد إقرار دستور 2011، والمراحل التي قطعتها لتفعيلها اليوم.

وفي هذا الصدد، أعرب وهبي، عن رغبة وزارة العدل في الانفتاح على المحيط الدولي في مجال العدالة، والدخول في شراكات للتعاون بين البلدين خدمة للعدالة والمواطنين سواء في المغرب أو في النمسا.

المصدر:يونيوز