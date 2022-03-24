زيلينسكي يطالب اليابان بزيادة ضغوط العقوبات على روسيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليابان، اليوم الأربعاء، بــ"زيادة ضغوط العقوبات على روسيا بحظر التجارة في البضائع الروسية".

وفي كلمة له أمام البرلمان في طوكيو عبر اتصال بالفيديو، شكر زيلينسكي اليابان على "قيادتها الدول الأسيوية في إدانة العملية العسكرية ضد أوكرانيا وفرض العقوبات".

وقال زيلينسكي إن "الدول المسؤولة تتحد لحماية السلام، أشعر بالامتنان لدولتكم على موقفها المؤسس على المبادئ في مثل هذه اللحظة التاريخية وعلى المساعدة الحقيقية لأوكرانيا".

وأضاف الرئيس الأوكراني للنواب اليابانيين: "كنتم أول دولة في آسيا بدأت حقيقة في ممارسة الضغوط على روسيا لإقرار السلام وأيدت العقوبات على روسيا وأحثكم على مواصلة ذلك".

وتابع، دون أن يورد أدلة، إن "القوات الروسية تحضر لهجمات جديدة مما يطلق عليه منطقة الاستبعاد المحيطة بمحطة تشيرنوبل النووية بعد أن احتلت المحطة المتوقفة عن العمل الشهر الماضي في المراحل الأولى من الحرب في أوكرانيا".

واعتبر زيلينسكي أنّ "العالم على شفا العديد من الأزمات الجديدة، تحديات البيئة والغذاء غير مسبوقة".

وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في اوكرانيا لليوم الـ 28 على التوالي، مركزةً على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

المصدر:يونيوز