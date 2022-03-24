القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية بـ 8 صواريخ "كاليبر" عالية الدقة

إستهدفت القوات الروسية منشآت عسكرية تابعة للجيش الاوكراني، اليوم الاربعاء، مستخدمة صواريخ "كاليبر" عالية الدقة.

ونشرت وزارة الدفاع لقطات مصورة تظهر إطلاق سفينة تابعة للبحرية الروسية 8 صواريخ عالية الدقة من نوع "كاليبر" نحو منشآت عسكرية أوكرانية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء، إصابة ترسانة “أورجيف”، غرب منطقة ريفن في شمال غربي أوكرانيا، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.

وأعلنت روسيا أيضًا أن طائراتها ومروحياتها قامت بقصف 97 هدفًا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا في الـ24 ساعة الماضية.

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

المصدر:يونيوز