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زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يضرب سواحل البلاد

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، قبالة السواحل الشرقية لتايوان.
رمز الخبر: ۶۴۷۴۲
تأريخ النشر: 23 March 2022

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، قبالة السواحل الشرقية لتايوان، في وقت مبكر الأربعاء (بحسب التوقيت المحلي في تايوان).

وقال مرصد المسح الجيولوجي الأميركي إنّ الزلزال، الذي تمّ خفض قوته بعد تقدير سابق بقوة 6،9 درجات على مقياس ريختر، ضرب على بعد حوالي 70 كيلومتراً جنوب مدينة هوالين وعلى عمق 10 كيلومترات، فيما ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن.

وأبلغت خدمة الأرصاد الجوية التايوانية عن "هزة أولية بقوة 5،4 درجات في الساعة 01،06 تلاها في الساعة 01،41 زلزال بقوة 6،6 درجات، وبعد دقيقتين وقعت هزة ارتدادية بلغت قوتها 6،1 درجات، كما أرسلت الحكومة انذارات على الهواتف المحمولة للسكان".

وصنّف مرصد المسح الجيولوجي الأميركي الخطر الذي شكله زلزال الأربعاء على أنه "أخضر"، مع إصابات وأضرار بسيطة.

المصدر:يونيوز

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