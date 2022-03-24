انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، في العاصمة المنامة، الذي تنظمه النيابة العامة برعاية النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا والمكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي،

وافتُتح المؤتمر بكلمة النائب العام البحريني رحًب فيها بالمشاركين في الفعاليات.

وأشار البوعينين إلى أهمية المؤتمر في مجال تبادل الخبرات والآراء بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يسهم في تعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون وتجاوز الصعوبات والتحديات التي قد تصادف التعاون القضائي الدولي من خلال التعرف على الممارسات الفاعلة في إزاء هذا النمط من الجرائم.

وأكد البوعينين أن انعقاد المؤتمر بمملكة البحرين يأتي في إطار الجهود الصادقة والمؤثرة التي تبذلها المملكة في مكافحة تلك الجرائم، اتفاقاً مع مسئولياتها ومبادئها في هذا الشأن.

وشدد على ثقل البحرين الدولي كجزء في النظام المالي العالمي وجديتها في إجراءات المكافحة، والذي تبوأت به مكانة دولية متقدمة بسبب ما تضمنه منظومتها التشريعية والمؤسسية من نجاحات في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تهدد أمن الدول واستقرارها الاقتصادي.

وجرى الافتتاح بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، و محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، الى جانب سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

المصدر:يونيوز