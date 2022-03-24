النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۵مشاهدات
‍ پ

انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي بعنوان " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، في العاصمة المنامة، الذي تنظمه النيابة العامة برعاية النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا والمكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي،
رمز الخبر: ۶۴۷۴۱
تأريخ النشر: 23 March 2022

وافتُتح المؤتمر بكلمة النائب العام البحريني رحًب فيها بالمشاركين في الفعاليات.

وأشار البوعينين إلى أهمية المؤتمر في مجال تبادل الخبرات والآراء بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يسهم في تعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون وتجاوز الصعوبات والتحديات التي قد تصادف التعاون القضائي الدولي من خلال التعرف على الممارسات الفاعلة في إزاء هذا النمط من الجرائم.

وأكد البوعينين أن انعقاد المؤتمر بمملكة البحرين يأتي في إطار الجهود الصادقة والمؤثرة التي تبذلها المملكة في مكافحة تلك الجرائم، اتفاقاً مع مسئولياتها ومبادئها في هذا الشأن.

وشدد على ثقل البحرين الدولي كجزء في النظام المالي العالمي وجديتها في إجراءات المكافحة، والذي تبوأت به مكانة دولية متقدمة بسبب ما تضمنه منظومتها التشريعية والمؤسسية من نجاحات في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تهدد أمن الدول واستقرارها الاقتصادي.

وجرى الافتتاح بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، و محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، الى جانب سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لغة العقوبات تطغى على الحلول السياسية بانتظار نتائج قمة الناتو الخميس حول اوكرانيا
لا بد من تطهير أوكرانيا من النازيين ونزع سلاحها حتى لا تشكل خطرا على روسيا
قائد الحرس الثوري يحذر الصهاينة: كفّو عن شروركم.. هذه رسالة جدّية وحقيقية
برلين تعلن عن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا إلى أوكرانيا
طلبة وأساتذة جامعة تشرين ينظمون وقفة تضامنية مع روسيا
الكاظمي يوجه بتلبية متطلبات واحتياجات عائلة مدير بلدية كربلاء السابق
تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني
ستولتنبرغ: سنتخذ مزيدا من القرارات في قمة الحلف غدا وعلينا استعادة قوة الردع مجددا
الكرملين: بوتين يبحث مع شولتس الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات الروسية الأوكرانية
سعيّد ورئيسة الحكومة يبحثان الوضع العام في البلاد وجدول أعمال مجلس الوزراء المقبل
وقفات قبلية مركزية لحملة إعصار اليمن في بني مطر بصنعاء
المبعوث الصيني: ندعم الانتقال الديمقراطي وتغليب المصلحة الوطنية
كيشيدا: طوكيو تبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
ارتفاع عدد المؤسسات والمنشآت المنخرطة في تكريس الحوكمة
زاخاروفا: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين
المساعي الدبلوماسية لايجاد تهدئة تترنح على حافة التهديد بالعقوبات ضد روسيا
أكثر من مليون اردني يشاركون في انتخابات البلدية والمحافظات
سباق بين عملية التسليح الغربية ومحاولة تحقيق أهداف الخطة الروسية في الاراضي الاوكرانية
فلسطينيون من غزة يوزعون الحلوى ابتهاجا بعملية بئر السبع
مجلس الوزراء: قرارات الحكومة إحدى مظلات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد
مجلس الوزراء يؤكد أهمية الدور الجوهري لاتفاق "أوبك+" في توازن أسواق النفط واستقرارها
مدبولي يدعو لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها
أردوغان: سنواصل مساعي التهدئة بين روسيا وأوكرانيا رغم الصعوبات
فعاليات ثقافية متنوعة في محافظتي صنعاء وإب بمناسبة اليوم الوطني للصمود
الجهاد الإسلامي: عملية النقب شرارة الانتفاضة ضد التهجير والأسرلة
منصب رئيس الجمهورية يضع الاتحاد والديمقراطي على مفترق طرق
محادثات مستمرة مع دمشق لإعادة العراقيين بمخيم الهول شمال شرق سوريا
تنزانيا ترحّب بعرض ايران لتدريب نسائها في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات الصغيرة
اضطراب في سعر صرف الدولار بسبب إضراب المصارف
پرطرفدارترین عناوین
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان