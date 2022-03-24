تفجير إرهابي يستهدف مجمعًا يضم مقر الأمم المتحدة في مقديشو وحركة الشباب تتبنى

أعلن الإعلام الصومالي، اليوم الأربعاء، وقوع هجوم إرهابي إستهدف مجمع هالان الذي يضم مقر الأمم المتحدة في العاصمة مقديشو.

كما أكدت وسائل إعلام محلية إطلاق نار في محيط مطار العاصمة الصومالية مقديشو، بينما ذكرت حركة "الشباب" المتطرفة أن مسلحيها اقتحموا مجمعًا عسكريًا تضم بعثة الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية أجنبية.

ولفت شهود عيان في تصريحات صحافية الى أن "المسلحين اقتحموا مجمع هالان الذي يضم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال وسفارات دول مختلفة، منها الولايات المتحدة، وبعثات منظمات إغاثية دولية".

وقال موظف في جهاز أمن مطار مقديشو: "هناك إطلاق نار في محيط المطار، وعلمنا أنه هجوم ينفذه مسلحون، ليس لدينا تفاصيل حتى الآن لكن قوات الأمن تتصدى لهم حاليا".

من جانبها، تبنت حركة "الشباب" الهجوم على مجمع هالان، وقالت إن مسلحيها قتلوا عددًا من جنود الجيش الصومالي وقوات الاتحاد الإفريقي في نقطة تفتيش عند أحد مداخل المجتمع وتمكنوا من التسلل إلى داخله.

ولم تعلق الشرطة والأمم المتحدة بعد على هذه الأحداث التي تعد ثاني هجوم كبير على المجتمع منذ ثماني سنوات من قبل الحركة.

المصدر:يونيوز