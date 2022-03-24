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القوات المسلحة تقدم كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لجميع أنحاء البلاد

قدمت القوات المسلحة المصرية كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لجميع أنحاء البلاد بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
رمز الخبر: ۶۴۷۳۸
تأريخ النشر: 23 March 2022

وأوضحت وزارة الدفاع المصرية في فيديو نشرته على صفحتها انه "بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبى احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، حيث قامت هيئة الإمداد والتموين من خلال إدارتها التخصصية، بتجهيز وتعبئة أكثر من مليون ونصف مليون عبوة غذائية لطرحها في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60 %، ودفعها إلى جميع المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية".

وأضاف بيان الدفاع: "في سياق متصل، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بضخ المنتجات من كافة السلع في السوق المحلىة عبر 1200 منفذ متحرك و 212 منفذا ثابتا في كافة المحافظات، ومضاعفة كميات المعروضات لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة".

وتابع: "كما كثف جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة من جهوده بتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال 62 مجمعا وفرعا في كافة أنحاء الجمهورية، وشهدت المنافذ إقبالا من كافة فئات الشعب على مستوى الجمهورية، الذين أشادوا بجهود قواتهم المسلحة في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وأعربوا عن ثقتهم في جودة المنتجات المعروضة وكمياتها الوفيرة".

وأشارت وزارة الدفاع المصرية إلى أنه "تم توفير حصص مجانية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تم توزيعها على 30 ألف أسرة في كافة أنحاء الجمهورية"، موضحةً أن ذلك يأتي "انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة، لتؤكد على جاهزيتها ودعمها دوما لأبناء الشعب المصري العظيم".

المصدر:يونيوز

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