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رئيس الحرس الوطني البحريني يستعرض علاقات التعاون والصداقة بين المنامة واسلام اباد

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا، رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول محمد بن عيسى آل خليفة، في مقر قيادة الأركان في مدينة راولبندي، على هامش زيارة الأخير لجمهورية باكستان، امس الثلاثاء.
رمز الخبر: ۶۴۷۳۷
تأريخ النشر: 23 March 2022

ورحّب الجنرال رضا بزيارة رئيس الحرس الوطني البحريني إلى باكستان والتي تأتي في إطار تطوير وتنمية العلاقات العسكرية بين المنامة واسلام اباد.

من جانبه، أشاد رئيس الحرس الوطني البحريني بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين البلدين، وبدور الجيش الباكستاني في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البحرين وباكستان على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق منها بالمجال العسكري.

المصدر:يونيوز

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