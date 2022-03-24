شولتس: الهجوم الروسي على أوكرانيا متعثّر والاستمرار بالحرب يدمّر مستقبل روسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن "الهجوم الروسي على أوكرانيا متعثّر رغم كل الدمار الذي يتسبب به يومًا بعد يوم".

وفي كلمة له أمام مجلس النواب الألماني في برلين، اليوم الاربعاء، أضاف شولتس أن "الحقيقة هي أن الحرب تدمّر أوكرانيا لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشنّه الحرب، يدمّر مستقبل روسيا".

وأكد شولتس أن "كييف يمكن أن تعتمد على مساعدة ألمانيا". كما ورفض مرة أخرى الدعوات إلى مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابع قائلاً إن "العقوبات التي فرضت بالفعل على روسيا تضر حقًا بإقتصادها وسيصبح الأمر أكثر دراماتيكية بمرور الأيام".

وأشار إلى أنه "تم تصميم العقوبات بحيث تكون محتملة بالنسبة لمن يفرضونها، بما في ذلك على الأمد الطويل، هذا هو السبب في أن موقف ألمانيا بشأن هذه المسألة لم يتغير".

وأردف إن "دولاً أخرى في أوروبا تعتمد على النفط والفحم والغاز من روسيا أكثر من ألمانيا "، مبينًا أن "ألمانيا تعمل على تنويع إمداداتها من الطاقة، وعلى الرغم من أن هذا سيستغرق وقتا، فسيكون له في النهاية نفس تأثير المقاطعة".

المصدر:يونيوز