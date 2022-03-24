نائبة رئيس الوزراء: ما لا يقل عن 100 ألف شخص يريدون الفرار من ماريوبول

أوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك أن "عمال الإنقاذ ما زالوا يُمنعون من الوصول إلى مسرح في ماريوبول، ويُخشى أن مازال بداخله مئات الأشخاص العالقين بعد ستة أيام من قصفه".

وأعلنت فيريشوك إنه تم التوصل إلى اتفاق لمحاولة إجلاء المدنيين المحاصرين في بلدات ومدن أوكرانية عبر تسعة "ممرات إنسانية" اليوم الأربعاء.

وفي إشارة إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنشاء ممر آمن من قلب مدينة ماريوبول، قالت إن الراغبين في مغادرة المدينة الساحلية المحاصرة سيجدون وسائل نقل في برديانسك المجاورة.

وقالت فيريشوك في احاطتها الصحفية، اليوم الاربعاء، إن ما لا يقل عن 100 ألف شخص يريدون الفرار من المدينة.

كما اتهمت "متمردين انفصاليين موالين لروسيا من دونيتسك بالاستيلاء على قافلة إجلاء، وفيها بعض عمال الطوارئ الأوكرانيين، على طريق متفق عليه كممر إنساني بالقرب من ماريوبول".

ومن جهتها، علقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، وقالت إن "الجنود الأوكرانيين نجحوا في عكس زخم المعارك في مواجهة القوات الروسية الغازية، واستعادوا السيطرة على بعض المناطق.

كما وردت تقارير من غرب العاصمة كييف تشير إلى رفع العلم الأوكراني مرة أخرى في ضاحية ماكاريف.

المصدر:يونيوز